Nauczyciel początkujący zarabia zaledwie 453-473 zł więcej od woźnego w szkole

W 2024 roku podwyżka wynagrodzeń nauczycieli wyniosła tylko 5 proc., a w 2026 planowana jest na poziomie 3 proc.

wynagrodzeń nauczycieli wyniosła tylko 5 proc., a Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki o 10 proc. i powiązania płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

i powiązania płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce Wynagrodzenie zasadnicze to tylko część całkowitych dochodów. Ile powinno wynieść średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego?

Wynagrodzenie nauczyciela początkującego 2025

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi obecnie 5153 zł brutto. To kwota, która od lat wywołuje dyskusje o atrakcyjności zawodu nauczyciela. Dla porównania, nauczyciel mianowany otrzymuje 5310 zł brutto, a nauczyciel dyplomowany – 6211 zł brutto.

Wysokość wynagrodzeń nauczycieli reguluje ustawa Karta nauczyciela oraz rozporządzenie ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Samorządy mogą przyznać nauczycielom wyższe pensje. W 2025 roku samorząd Warszawy wypłaca nauczycielom dodatek motywacyjny w wysokości około 900 zł brutto dla nauczyciela początkującego (na jeden etat, z tytułem magistra), dodatek za wychowawstwo, który od marca 2025 wynosi 530 zł (podwyższony ze 150 zł), oraz podwyższenie dodatku dla nauczycieli mentorów i opiekunów stażu do 200 zł (z 100 zł). Dodatkowo, nauczyciele w Warszawie otrzymują podwyższoną pensję zasadniczą o 100 zł od 1 września 2023 roku.

Zarobki personelu pomocniczego w szkole - ile zarabia woźny i kucharz?

Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Woźny szkolny zarabia 4680-4700 zł brutto, co plasuje go w II i III kategorii zaszeregowania.

Szczegółowe stawki dla personelu pomocniczego:

Woźny: 4680 zł brutto (kategoria II)

Starszy woźny: 4700 zł brutto (kategoria III)

Konserwator szkolny: 4740 zł brutto (kategoria V)

Kucharz: 4740-4800 zł brutto (kategoria V-VIII)

Sekretarka: 4780 zł brutto (kategoria VII)

Informatyk: 4840 zł brutto (kategoria X)

Różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a średnim wynagrodzeniem nauczycieli

Kluczowe jest rozróżnienie między wynagrodzeniem zasadniczym a średnim wynagrodzeniem nauczycieli. Zgodnie z Kartą nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego powinno wynieść 6672 zł brutto (120 proc. kwoty bazowej wynoszącej 5434,82 zł).

Na średnie wynagrodzenie składają się liczne dodatki, w tym za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy oraz trzynasta pensja. Jednak związkowcy podkreślają, że kluczowa jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ nie każdy nauczyciel otrzymuje wszystkie dodatki każdego miesiąca.

Podwyżki dla nauczycieli - plany na 2026 rok

W 2024 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę wynoszącą 5 proc., natomiast zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok planowana jest podwyżka na poziomie 3 proc. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się znacznie wyższej podwyżki - 10 proc. oraz docelowego powiązania płac nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

ZNP od lat postuluje wprowadzenie obiektywnego wskaźnika kształtującego wysokość pensji pedagogów. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk zobowiązał się do przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem związkowców, jednak według wypowiedzi minister edukacji Barbary Nowackiej, nowy system może wejść w życie dopiero od 2027 roku.

Kontrowersje wokół systemu wynagradzania w oświacie

Związkowcy nazywają obecny system wynagradzania nauczycieli arbitralnym i w pełni zależnym od decyzji polityków. Główny problem dostrzegają w tym, że pensja początkującego nauczyciela niewiele różni się od wynagrodzenia personelu pomocniczego. Różnica między nauczycielem po studiach pedagogicznych a woźnym wynosi zaledwie 453-473 zł brutto miesięcznie.

Taka sytuacja, zdaniem ekspertów, nie motywuje młodych ludzi do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela. Problem ten pogłębia się wraz ze wzrostem kosztów życia i rosnącymi wymaganiami wobec kadry pedagogicznej.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych wzrosło w 2024 roku o 5-16 proc. w zależności od kategorii zaszeregowania, podczas gdy nauczyciele, przypomnijmy, otrzymali jednolitą podwyżkę na poziomie 5 proc.

