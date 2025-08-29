ZNP organizuje manifestację w Warszawie 1 września, jeśli postulaty nie zostaną spełnione do 29 sierpnia

Główne żądania to podwyżki o 10 proc. od września 2025 r. i realizacja obywatelskiego projektu Karty nauczyciela od 2026 r.

Minister Nowacka proponuje wdrożenie zmian dopiero od 2027 roku, co nie zadowala związkowców

NSZZ "Solidarność" planuje własną manifestację na 13 września - środowisko jest jednomyślne w sprawie protestu

Pogotowie protestacyjne nauczycieli trwa już od czerwca

Protest nauczycieli nabiera tempa przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił pogotowie protestacyjne już pod koniec czerwca, wyznaczając resortowi edukacji jasny termin - 29 sierpnia. Jeśli do tego dnia postulaty nauczycieli nie zostaną spełnione, 1 września w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja.

Środowisko oświatowe jest zdeterminowane w swoich działaniach. Oprócz ZNP, również Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" planuje własny protest 13 września. To pokazuje, że strajk nauczycieli może objąć znaczną część środowiska edukacyjnego w Polsce.

Kluczowe postulaty ZNP - o co walczą nauczyciele?

Podwyżki nauczycieli stanowią najważniejszy punkt sporu między związkami a ministerstwem. ZNP domaga się wzrostu wynagrodzeń o 10 procent już od 1 września 2025 roku. Drugi kluczowy postulat dotyczy uchwalenia obywatelskiego projektu Karty nauczyciela, który miałby powiązać wysokość wynagrodzeń pedagogów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Związkowcy chcą, aby nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku. Jednak minister Barbara Nowacka sygnalizuje, że realistycznym terminem jest dopiero 2027 rok.

Jestem przekonana, że od 2027 r., kiedy projekt obywatelski będzie mógł wejść w życie, zarobki nauczycieli będą rosły

- deklarowała szefowa MEN.

Czy dojdzie do strajku nauczycieli we wrześniu?

Prezes ZNP Sławomir Broniarz uspokaja, że na razie związek nie planuje strajku nauczycieli. - Nie, w tym momencie nie ma takiego nastawienia - powiedział w rozmowie z PAP. Jednak atmosfera w związku jest napięta. Podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP najczęściej padały słowa "rozczarowanie" i "rozgoryczenie".

Broniarz wskazuje na brak woli politycznej do dyskusji nad projektem Karty nauczyciela.

Jeżeli mówimy o poważnym traktowaniu edukacji i środowiska, to fakt, że Sejm nie dyskutuje nad tą ustawą, dowodzi, że ktoś albo nie ma kwalifikacji politycznych, albo nie zdaje sobie sprawy ze skutków zaniechania tego rodzaju działań

- ocenił lider ZNP.

Koszt postulatów nauczycieli - 30 miliardów złotych

Realizacja postulatów nauczycieli wiąże się z ogromnymi kosztami dla budżetu państwa. ZNP szacuje, że pełne wdrożenie obywatelskiego projektu pochłonie około 30 miliardów złotych. Broniarz podkreśla jednak gotowość do kompromisu i rozłożenia kosztów w czasie.

Mówimy: przeprowadźmy ją przez parlament, zapiszmy w ustawie, że jej optimum, czyli dochodzenie do ostateczności, możemy rozłożyć na dwa, trzy lata

- wyjaśniał prezes ZNP. Związkowcy wyrażają frustrację brakiem chęci do negocjacji ze strony rządu.

MEN przypomina o wcześniejszych podwyżkach

Ministerstwo Edukacji Narodowej wielokrotnie podkreśla, że nauczycielom już przyznano znaczące podwyżki. Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenia wzrosły o 30-33 procent, a w 2025 roku o kolejne 5 procent. W przyszłym roku planowana jest podwyżka o 3 procent.

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer wyraża zaskoczenie decyzją o pogotowiu protestacyjnym nauczycieli. Ocenia, że "jeszcze nigdy ministerstwo nie było tak otwarte na współpracę ze związkami, jak obecnie". Podkreśla też znaczenie właściwych procedur legislacyjnych przy tworzeniu nowych przepisów.

Kalendarz protestów nauczycieli na wrzesień

Środowisko oświatowe przygotowuje się do intensywnych działań protestacyjnych:

1 września - manifestacja ZNP w Warszawie

13 września - "duża ogólnopolska manifestacja" NSZZ "Solidarność"

14 października - specjalna akcja środowiskowa w Dzień Edukacji Narodowej

Premier Donald Tusk w listopadzie 2024 roku zobowiązał się do przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem nauczycieli. "Nie będzie już zwłoki" - zapewniał wówczas szef rządu. Jednak związkowcy wciąż czekają na konkretne działania, które mogłyby załagodzić napiętą sytuację przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

