Edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych

Edukacja zdrowotna wprowadzona jako przedmiot nieobowiązkowy w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych

Religia lub etyka ograniczona do jednej godziny tygodniowo w określonych terminach

Koniec z "godzinami czarnkowymi" - zlikwidowano obowiązkową dostępność nauczycieli w szkole

Nadchodzący rok szkolny 2025/2026 będzie przełomowy dla polskiej oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło najbardziej kompleksową reformę systemu edukacji od wielu lat. Zmiany obejmą nie tylko program nauczania, ale także organizację pracy szkół i warunki zatrudnienia nauczycieli. Ten rok szkolny przyniesie uczniom, rodzicom i pedagogom wiele nowości, które na stałe zmienią oblicze polskiej oświaty.

Edukacja obywatelska w szkołach ponadpodstawowych

Od września edukacja obywatelska zastąpi dotychczasową historię i teraźniejszość w liceach, technikach i branżowych szkołach pierwszego stopnia. Nowy przedmiot ma przygotować uczniów do świadomego zaangażowania w społeczeństwie. W nowym roku szkolnym 2025/2026 będzie nauczany w drugich klasach, a w kolejnych latach obejmie wszystkie roczniki szkół ponadpodstawowych.

Edukacja zdrowotna - kontrowersyjny start

Drugi z nowych przedmiotów szkolnych to edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot ma łączyć wiedzę medyczną, społeczną i przyrodniczą, odnosząc się do zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego i środowiskowego.

Edukacja zdrowotna będzie jednak przez pierwszy rok nieobowiązkowa - rodzice mogą zrezygnować z zajęć do 25 września. Decyzja ta zapadła po protestach części społeczeństwa i Kościoła podczas kampanii prezydenckiej.

Zmiany w lekcjach religii wywołują spór

Jedna z najgłośniejszych zmian w szkołach dotyczy religii i etyki - od września będą się odbywać w wymiarze tylko jednej godziny tygodniowo, bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł jego niezgodność z konstytucją, jednak resort edukacji podtrzymuje swoją decyzję.

Nowa podstawa programowa WF z testami sprawnościowymi

Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego kładzie nacisk na rozwój umiejętności ruchowych i aktywność na świeżym powietrzu. Wprowadzono obowiązkowe testy sprawnościowe we wszystkich klasach - bieg wahadłowy, test wytrzymałościowy, "deskę" i skok w dal z miejsca. Testy będą przeprowadzane od lutego do kwietnia każdego roku szkolnego.

Koniec z "godzinami czarnkowym"

Od września nauczyciele pożegnają się z godzinami dostępności, potocznie zwanymi "godzinami czarnkowym". To jedna z najważniejszych zmian dla nauczycieli - zlikwidowano obowiązek pozostawania w szkole przez dodatkową godzinę tygodniowo na konsultacje.

Ferie zimowe w trzech terminach

Zmiany w szkołach obejmą także organizację roku szkolnego - ferie zimowe będą odbywać się w trzech, zamiast czterech terminach. Województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie stracą swój stały termin ferii na przełomie stycznia i lutego.

Nowy zawód i ukraiński na maturze

Od września możliwa będzie nauka w nowym zawodzie - technik gospodarki nieruchomościami. Z kolei wiosną 2026 roku po raz pierwszy wszyscy maturzyści będą mogli zdawać egzamin pisemny z języka ukraińskiego jako języka obcego.

Nowy rok szkolny 2025/2026 przyniesie także zmiany w zatrudnieniu nauczycieli - skrócony zostanie okres zatrudnienia na czas określony z dwóch lat do jednego roku szkolnego, a uszczegółowione zostaną przepisy dotyczące wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe.

CNC 49 - Szkoła w Chmurze vs. tradycyjna szkoła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wnuki jako nauczyciele, a babcie jako uczennice. W Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu odbył się projekt pn. „Szkoła międzypokoleniowa”