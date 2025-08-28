- Edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych
- Edukacja zdrowotna wprowadzona jako przedmiot nieobowiązkowy w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych
- Religia lub etyka ograniczona do jednej godziny tygodniowo w określonych terminach
- Koniec z "godzinami czarnkowymi" - zlikwidowano obowiązkową dostępność nauczycieli w szkole
Nadchodzący rok szkolny 2025/2026 będzie przełomowy dla polskiej oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło najbardziej kompleksową reformę systemu edukacji od wielu lat. Zmiany obejmą nie tylko program nauczania, ale także organizację pracy szkół i warunki zatrudnienia nauczycieli. Ten rok szkolny przyniesie uczniom, rodzicom i pedagogom wiele nowości, które na stałe zmienią oblicze polskiej oświaty.
Edukacja obywatelska w szkołach ponadpodstawowych
Od września edukacja obywatelska zastąpi dotychczasową historię i teraźniejszość w liceach, technikach i branżowych szkołach pierwszego stopnia. Nowy przedmiot ma przygotować uczniów do świadomego zaangażowania w społeczeństwie. W nowym roku szkolnym 2025/2026 będzie nauczany w drugich klasach, a w kolejnych latach obejmie wszystkie roczniki szkół ponadpodstawowych.
Edukacja zdrowotna - kontrowersyjny start
Drugi z nowych przedmiotów szkolnych to edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot ma łączyć wiedzę medyczną, społeczną i przyrodniczą, odnosząc się do zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego i środowiskowego.
Edukacja zdrowotna będzie jednak przez pierwszy rok nieobowiązkowa - rodzice mogą zrezygnować z zajęć do 25 września. Decyzja ta zapadła po protestach części społeczeństwa i Kościoła podczas kampanii prezydenckiej.
Zmiany w lekcjach religii wywołują spór
Jedna z najgłośniejszych zmian w szkołach dotyczy religii i etyki - od września będą się odbywać w wymiarze tylko jednej godziny tygodniowo, bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł jego niezgodność z konstytucją, jednak resort edukacji podtrzymuje swoją decyzję.
Nowa podstawa programowa WF z testami sprawnościowymi
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego kładzie nacisk na rozwój umiejętności ruchowych i aktywność na świeżym powietrzu. Wprowadzono obowiązkowe testy sprawnościowe we wszystkich klasach - bieg wahadłowy, test wytrzymałościowy, "deskę" i skok w dal z miejsca. Testy będą przeprowadzane od lutego do kwietnia każdego roku szkolnego.
Koniec z "godzinami czarnkowym"
Od września nauczyciele pożegnają się z godzinami dostępności, potocznie zwanymi "godzinami czarnkowym". To jedna z najważniejszych zmian dla nauczycieli - zlikwidowano obowiązek pozostawania w szkole przez dodatkową godzinę tygodniowo na konsultacje.
Ferie zimowe w trzech terminach
Zmiany w szkołach obejmą także organizację roku szkolnego - ferie zimowe będą odbywać się w trzech, zamiast czterech terminach. Województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie stracą swój stały termin ferii na przełomie stycznia i lutego.
Nowy zawód i ukraiński na maturze
Od września możliwa będzie nauka w nowym zawodzie - technik gospodarki nieruchomościami. Z kolei wiosną 2026 roku po raz pierwszy wszyscy maturzyści będą mogli zdawać egzamin pisemny z języka ukraińskiego jako języka obcego.
Nowy rok szkolny 2025/2026 przyniesie także zmiany w zatrudnieniu nauczycieli - skrócony zostanie okres zatrudnienia na czas określony z dwóch lat do jednego roku szkolnego, a uszczegółowione zostaną przepisy dotyczące wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe.