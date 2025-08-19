Protest nauczycieli rozpocznie się 1 września manifestacją ZNP przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna serię protestów

Protest nauczycieli rozpocznie się symbolicznego 1 września o godzinie 11:00 przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej przy alei Szucha w Warszawie. Manifestację organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się realizacji kluczowych postulatów środowiska oświatowego.

Głównym żądaniem jest podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 10 procent od 1 września 2025 roku. Związkowcy domagają się również uchwalenia obywatelskiego projektu ZNP, czyli nowelizacji Karty Nauczyciela, która ma powiązać wynagrodzenia nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

NSZZ Solidarność żąda 15-procentowych podwyżek

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zorganizuje własną manifestację 13 września. Jak wyjaśnia wiceprzewodniczący Krzysztof Wojciechowski, związki zawodowe domagają się jeszcze wyższych podwyżek.

- Będziemy się domagali podwyższenia wynagrodzenia o nie mniej niż 15 procent, skoro nie ruszyły prace dotyczące powiązania wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw - mówi Wojciechowski."Solidarność" planuje również połączyć siły z innymi pracownikami sektora budżetowego, jeśli ich protesty odbędą się w tym samym czasie.

Chaotyczne zmiany w oświacie bez konsultacji

Przedstawiciele związków zawodowych krytykują nie tylko niskie wynagrodzenia nauczycieli, ale także sposób wprowadzania reform w edukacji. Krzysztof Wojciechowski podkreśla brak rzetelnego dialogu ze środowiskiem oświatowym.

- Zaproponowano nam przyjęcie kilkunastu dużych aktów prawnych - ustaw i rozporządzeń, liczących po kilkadziesiąt stron, których w krótkim czasie nie jesteśmy w stanie przeanalizować na tyle szczegółowo, żeby znaleźć ich możliwe konsekwencje - stwierdza.

Forum Związków Zawodowych planuje protest w dniu roboczym

Wolny Związek Zawodowy "Forum Oświata" wraz z innymi organizacjami tworzącymi Forum Związków Zawodowych również przygotowuje protest nauczycieli. Przewodniczący Sławomir Wittkowicz zapowiada, że manifestacja odbędzie się w okresie wrzesień-październik, ale w dzień roboczy.

- Będzie to wspólna akcja związków zawodowych skupionych w FZZ, żeby pokazać stanowisko pracowników całego sektora finansów publicznych w sprawach płacowych - wskazuje Wittkowicz.

Niespełnione obietnice wyborcze koalicji rządzącej

Związki zawodowe przypominają o zobowiązaniach wyborczych obecnej koalicji rządzącej. Sławomir Wittkowicz podkreśla, że rząd rozpoczął reformy w 2024 roku, ale faktycznie je wstrzymał.

- Jako pracownicy oświaty żądamy zabezpieczeń finansowych i poważnego podejścia do zobowiązań wyborczych. Rządzi koalicja, która przed wyborami zobowiązała się do konkretnych uregulowań, jeśli chodzi o kwestie związane ze środowiskiem nauczycielskim - zaznacza.

Czy możliwy jest strajk nauczycieli?

Choć związki zawodowe planują na razie tylko manifestacje, nie wykluczają podjęcia bardziej uciążliwych działań w przypadku braku reakcji władz. Decyzję o ewentualnym strajku nauczycieli mają podjąć władze poszczególnych organizacji pod koniec września.

Rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis informuje, że w przypadku jej związku decyzję podejmie Zarząd Główny. Jednak, jak podkreślają związkowcy, po doświadczeniach z 2019 roku klimatu do ponownej akcji strajkowej w oświacie praktycznie nie ma.

Wynagrodzenia nauczycieli pozostają kluczowym problemem polskiej edukacji, a planowane protesty mają zwrócić uwagę władz na konieczność systemowych zmian w finansowaniu oświaty.

