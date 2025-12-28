Świadczenie wspierające to nowa pomoc finansowa (do 4730 zł/miesiąc) dla osób z niepełnosprawnościami, wypłacana bezpośrednio im.

Wysokość zależy od punktowego poziomu potrzeby wsparcia (70-100 pkt) ustalanego przez WZON, program rozszerza się do 2026 r.

Aby otrzymać świadczenie, potrzebna jest decyzja WZON, a następnie wniosek elektroniczny do ZUS.

Artykuł wspomina także o 500+ dla osób niesamodzielnych, innej formie wsparcia z kryterium dochodowym i wymogiem orzeczenia.

Na czym polega i ile wynosi świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to pomoc finansowa, która kierowana jest bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, pieniądze trafiają do osoby potrzebującej, a nie jej opiekuna.

Od 2026 roku program świadczenia wspierającego obejmuje kolejne grupy osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy rozszerzają liczbę uprawnionych i wprowadzą zmienione progi punktowe, od których zależy wysokość wsparcia – nawet do 4700 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, ustalanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w formie punktowej – od 70 do 100 punktów. Im wyższy wynik, tym większe świadczenie.

Ważne! Program nie uzależnia wsparcia od dochodu ani aktywności zawodowej opiekuna. Co istotne, wypłaty są wolne od podatku i nie kolidują z innymi świadczeniami społecznymi.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego – zmiany w 2026 roku

Wdrożenie programu przebiega w trzech etapach. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie przysługuje osobom, które uzyskały 87–100 punktów. Rok później, w 2025 r., dołączyły osoby z wynikiem 78–86 punktów. Największe rozszerzenie nastąpi w 2026 roku – wsparcie obejmie osoby ocenione na 70–77 punktów, co oznacza, że pomoc uzyskają również osoby z mniejszym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo, jeśli opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r., osoba, nad którą sprawuje opiekę, może ubiegać się o świadczenie wspierające wcześniej – już od etapu I, o ile uzyska co najmniej 70 punktów.

Świadczenie wspierające - punkty i kwoty w 2026 roku

Kwoty świadczenia wspierającego są powiązane z wysokością renty socjalnej. Ustawa przewiduje sześć progów, od 40% do 220% jej wartości. Po planowanej waloryzacji w marcu 2026 r. renta socjalna ma wynosić około 2150 zł, co daje świadczenia od ok. 860 zł do 4730 zł miesięcznie.

Przykładowe wartości:

95–100 pkt – 220% renty, czyli ok. 4730 zł,

90–94 pkt – 180%, czyli ok. 3870 zł,

85–89 pkt – 120%, czyli ok. 2580 zł,

80–84 pkt – 80%, czyli ok. 1720 zł,

75–79 pkt – 60%, czyli ok. 1290 zł,

70–74 pkt – 40%, czyli ok. 860 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do właściwego wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek składa się wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i dokumentacją medyczną. Zespół ocenia sytuację życiową i przyznaje punkty (70‑100). Minimalny okres ważności decyzji wynosi 3 lata w przypadku dzieci i 7 lat dla dorosłych z chorobami przewlekłymi.

Złóż wniosek do ZUS

Po uzyskaniu decyzji WZON składa się elektroniczny wniosek SWN do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć wyłącznie online, za pomocą Platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez wybrane banki. ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. ZUS sprawdza, czy osoba z niepełnosprawnością spełnia warunki i nie pobiera innych świadczeń (np. specjalnego zasiłku opiekuńczego). Jeżeli wniosek jest kompletny, świadczenie zostanie przyznane z datą wskazaną we wniosku.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy areszty śledcze. Prawo do świadczenia wygasa również w razie śmierci osoby uprawnionej lub utraty ważności decyzji o poziomie wsparcia.

Ważne ! Opiekun nadal może pracować. Osoba, która pobiera świadczenie wspierające, może pracować, a jej opiekun, jeżeli zrezygnuje z zatrudnienia, by opiekować się osobą niepełnosprawną, będzie miał opłacane przez ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

500 plus dla seniorów

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest wsparciem finansowym, które ma na celu pomóc osobom, które ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ograniczenia są niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Świadczenie ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność, mieszkanie, opieka medyczna itp. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek i spełniać określone kryteria. 500 plus dla seniora wypłacane jest dożywotnio co miesiąc.

Kto może otrzymać 500 plus dla niesamodzielnych emerytów?

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej

masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza progu dochodowego.

Wniosek o 500 plus dla emerytów

Aby otrzymać świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych emerytów musisz złożyć wniosek - w każdej placówce ZUS lub przesłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zakład wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Jeżeli pobierasz emeryturę z ZUS, dostaniesz świadczenie uzupełniające razem ze swoją emeryturą. Jeśli ZUS nie wypłaca ci żadnych świadczeń, dodatek 500 plus otrzymasz w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.

Świadczenie można otrzymać nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wypłaca je też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Do wniosku dołącz:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

wydane (przed 1 września 1997r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Pięćset plus dla emerytów - konieczne orzeczenie

Pamiętaj, że świadczenie 500+ należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego ZUS skieruje cię do lekarza orzecznika ZUS na badania. Jeśli masz wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a nie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), świadczenie ci nie przysługuje. W takiej sytuacji musisz złożyć w ZUS wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (razem z wnioskiem o świadczenie uzupełniające). ZUS sam skieruje cię na badania i pomoże w zbieraniu dokumentów.

Jaki próg dochodowy dla świadczenia uzupełniającego?

Wsparcie przyznawane jest tym osobom uprawnionym, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza kwoty granicznej. Próg dochodowy podlega corocznej waloryzacji. Do końca lutego 2026 wynosi 2552,39 zł. Do dochodu nie wlicza się m.in.: alimentów na rzecz dzieci, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego czy energetycznego.

Ile wynosi 500 plus dla seniorów?

Maksymalna kwota to 500 zł miesięcznie. Jeśli nie pobierasz żadnej emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przysługuje ci pełne 500 zł. Jeśli pobierasz takie świadczenia, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2052,39 zł miesięcznie. W przypadku, gdy suma twoich świadczeń brutto przekracza 2052,39 zł, ale nie jest wyższa niż 2552,39 zł, świadczenie 500 plus dla seniora zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Powyżej kwoty 2552,39 zł świadczenie w ogóle nie przysługuje. Próg dochodowy jest corocznie waloryzowany.

Bez potrąceń i egzekucji

Ze świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono także zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025