Rewolucja w Karcie Nauczyciela! Zmiany od 1 września 2025 roku

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-26 5:02

Na niecały tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026 prezydent podpisał trzy nowelizacje Karty Nauczyciela, które mają szansę zrewolucjonizować system edukacji. Co czeka pedagogów i szkoły już od 1 września 2025 roku? Likwidacja kontrowersyjnych "godzin czarnkowych", krótszy okres zatrudnienia dla nauczycieli początkujących i nowe zasady wynagradzania – to tylko niektóre z nadchodzących zmian.

Nauczyciel

i

Autor: Freepic.com
  • Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował nowelizacje Karty Nauczyciela, które wejdą w życie 1 września 2025 roku.
  • Zmiany obejmują m.in. likwidację "godzin czarnkowych", nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach niepublicznych oraz skrócenie okresu zatrudnienia na czas określony.
  • Nowelizacja precyzuje też kwestie wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, emerytur i nagród jubileuszowych, otwierając nowy rozdział w polskiej edukacji.
  • Jakie jeszcze kluczowe modyfikacje czekają nauczycieli i szkoły?

Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował trzy nowelizacje Karty Nauczyciela, które Sejm uchwalił 25 lipca 2025 roku, a 31 lipca Senat nie wniósł do nich poprawek. Wejdą one w życie z dniem 1 września 2025 roku, otwierając nowy rozdział w polskiej edukacji.

"Godziny czarnkowe" do likwidacji

Pierwsza z nowelizacji, to wyczekiwane przez wielu, zlikwidowanie od 1 września 2025 r. godzin dostępności nauczycieli, potocznie zwanych "godzinami czarnkowymi". Te kontrowersyjne godziny, wprowadzone 1 września 2022 r. przez ówczesnego ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka, budziły wiele emocji i krytyki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciel był zobowiązany do jednej godziny tygodniowo, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, do „dostępności w szkole”, aby prowadzić konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) od samego początku krytykował to rozwiązanie. W maju br., w piśmie do minister edukacji Barbary Nowackiej, ZNP argumentował, że po trzech latach funkcjonowania godzin, nauczyciele uważają je za "martwy przepis", który nie ułatwił kontaktów między szkołą a rodzicami, a rodzice i uczniowie rzadko z niego korzystają.

Zmiany w zatrudnianiu specjalistów w szkołach niepublicznych

Druga nowelizacja skupia się na zatrudnianiu nauczycieli specjalistów – pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach i placówkach niepublicznych. Od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2027 r. będzie można powierzać im zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze do 9 godzin tygodniowo (wcześniej było to maksymalnie 4 godziny) na podstawie umów innych niż umowa o pracę, takich jak umowa-zlecenie czy umowa B2B.

Duża Nowelizacja Karty Nauczyciela 

Trzecia, tzw. "duża nowelizacja" Karty Nauczyciela, to efekt pracy Zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji samorządowych. Większość jej zapisów, z wyjątkiem tych, które mają bezpośredni wpływ na finanse samorządów, ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Nowelizacja skróci okres zatrudnienia nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, ale bez stopnia awansu zawodowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego. Doprecyzowano obowiązki mentora. Nowe przepisy uszczegóławiają rolę i obowiązki mentora, który wspiera nauczyciela na początku jego kariery zawodowej.Nowelizacja precyzuje zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne. Określono sytuacje, w których nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, np. gdy w tym czasie realizuje inne zajęcia zlecone przez dyrektora, uwzględniające potrzeby uczniów. Wprowadzono regulacje, które mają zapobiegać przydzielaniu nauczycielom zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli w czasie, w którym powinni oni realizować swoje regularne zajęcia (dotyczy to m.in. bibliotekarzy i nauczycieli specjalistów). Przesunięto termin wypłaty niektórych składników wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia, których wysokość zależy od wykonanych prac, będą wypłacane miesięcznie lub jednorazowo z dołu, do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Nauczyciele, którym brakuje mniej niż rok do emerytury, będą mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację. Przywrócona zostaje możliwość powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejny okres bez konieczności organizowania konkursu.

Emerytury i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2026 r. wejdą w życie przepisy dotyczące odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, w tym wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy (w wysokości 400% wynagrodzenia) oraz podwyższenie nagrody za 40 lat pracy (z 250% do 300% wynagrodzenia).

Rozszerzona zostanie również grupa nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, obejmując nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu

Od 1 września 2025 r. ujednolicony zostanie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Obie grupy nauczycieli będą miały taki sam tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, czyli 18 godzin. Obecnie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynosi 20 godzin.

Przeczytaj także:
Karta Nauczyciela znowelizowana! Nawrocki podpisał ustawę
Super Biznes SE Google News
CNC 49 - Nauczyciele w Szkole w Chmurze
QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Jeśli chodziliście, musicie to pamiętać!
Pytanie 1 z 15
Autorem „Elementarza” był:
Quizu o PRL- Szkoła
Porachunki Osobiste
Co po maturze: praca czy studia? Jakie zawody "zabierze nam AI"? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KARTA NAUCZYCIELA