• Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, która zyskała szeroki konsensus.• Nowelizacja jest wynikiem dialogu ze związkami zawodowymi i poprawia warunki pracy nauczycieli.• Zniesiono tzw. "godziny czarnkowe", o co zabiegali nauczyciele.• Zmiany dotyczą także zatrudniania specjalistów w niepublicznych szkołach, ułatwiając dostęp do pomocy.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która, jak podkreślił, „zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie". Zaznaczył, że ustawa ta zawiera rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie, a w procesie jej tworzenia aktywnie uczestniczyły związki zawodowe. To ważny krok w kierunku poprawy warunków pracy nauczycieli i dostosowania systemu edukacji do współczesnych wyzwań.

Szerokie poparcie dla zmian

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, prezydent Nawrocki ujawnił, że przeanalizował 22 ustawy, które trafiły do niego do podpisu, a aż 21 z nich „spotkało się z jego akceptacją”. To świadczy o intensywnej pracy legislacyjnej i determinacji w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

– Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty Nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie – powiedział prezydent. – Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało – dodał.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że nowelizacja Karty Nauczyciela jest wynikiem zaangażowania związków zawodowych. Ich głos i doświadczenie były kluczowe w procesie tworzenia regulacji, które mają realnie wpłynąć na poprawę warunków pracy nauczycieli. To pokazuje, jak ważny jest dialog społeczny i współpraca różnych grup interesariuszy w kształtowaniu prawa.

Co dokładnie się zmienia?

Wśród ustaw skierowanych 4 sierpnia do podpisu prezydenta znalazły się aż trzy nowelizacje ustawy Karta Nauczyciela. Wszystkie one zawierają regulacje, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026. Do czasu nadania depeszy Kancelaria Prezydenta RP nie opublikowała jeszcze pełnego wykazu ustaw podpisanych przez prezydenta Nawrockiego, jednak już teraz możemy przyjrzeć się najważniejszym zmianom.

Jedna z nowelizacji to tzw. duża nowelizacja Karty Nauczyciela. Zawiera ona regulacje wypracowane przez Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. To efekt szerokich konsultacji i kompromisów, mających na celu stworzenie optymalnych rozwiązań dla wszystkich stron.

Likwidacja "godzin czarnkowych"

Druga z nowelizacji likwiduje godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie „godzinami czarnkowymi”, o co intensywnie zabiegali związkowcy. Zniesienie tego obowiązku ma odciążyć nauczycieli i dać im więcej czasu na przygotowanie do zajęć oraz rozwój zawodowy. To odpowiedź na postulaty środowiska nauczycielskiego, które od dawna krytykowało ten element Karty Nauczyciela.

Trzecia nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Należy ona do grupy ustaw deregulacyjnych. Ma to na celu ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla uczniów w szkołach niepublicznych oraz zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli specjalistów.

Podpisanie nowelizacji Karty Nauczyciela przez prezydenta Karola Nawrockiego to ważny krok w kierunku modernizacji polskiego systemu edukacji. Zmiany te, wypracowane w drodze dialogu i kompromisu, mają szansę realnie wpłynąć na poprawę warunków pracy nauczycieli, zwiększenie ich motywacji oraz podniesienie jakości kształcenia. Pozostaje nam czekać na pełne wejście w życie nowych regulacji i obserwować, jak przełożą się one na funkcjonowanie szkół i rozwój uczniów.

CNC 49 - Nauczyciele w Szkole w Chmurze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.