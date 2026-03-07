Lidl oferuje polskie tulipany w promocji 3+3 gratis (7 sztuk za 12,99 zł), a do 7 marca bukiety tulipanów objęte są akcją 2+1 za grosz.

W ofercie na Dzień Kobiet znajdziesz klasyczne goździki (10 szt.) i róże (11 szt.) za 9,99 zł, a także żonkile, gerbery i hiacynty w atrakcyjnych cenach.

Dla szukających efektownego prezentu dostępne są dekoracyjne bukiety (np. z gerberami, różami) w cenie 34,99 zł za sztukę.

Do 7 marca skorzystasz z promocji na praliny (drugi produkt 80% taniej z Lidl Plus) i kosmetyki (drugi produkt 70% taniej), idealne na słodki gest lub self-care.

Dzień Kobiet w Lidlu– kwiaty w promocyjnych cenach

W tym roku Dzień Kobiet w Lidl Polska ma wyjątkowo wiosenny charakter. Sieć przygotowała szeroki wybór świeżych kwiatów i bukietów, które mogą stać się symbolicznym upominkiem lub dekoracją domu podczas wspólnego świętowania 8 marca.

W sklepach sieci dostępne są bukiety polskich tulipanów – 7 sztuk w promocji 3 + 3 gratis w cenie 12,99 zł za bukiet. Dodatkowo obowiązywać będzie akcja 2 + 1 za grosz na wszystkie bukiety tulipanów, co pozwala kupić większą liczbę kwiatów i podarować je kilku bliskim osobom.

W ofercie pojawi się także klasyka, która od lat kojarzy się z Dniem Kobiet. Goździki (10 szt.) oraz róże (11 szt.) będą dostępne w cenie 9,99 zł za bukiet. Miłośnicy bardziej wiosennych kompozycji znajdą również żonkile (25 szt.) – 11,99 zł, gerbery (10 szt.) – 14,99 zł oraz pachnące hiacynty (5 szt.) – 14,99 zł.

Efektowne bukiety na prezent

Dla osób szukających bardziej rozbudowanych kompozycji Lidl przygotował również dekoracyjne zestawy kwiatów. W sprzedaży pojawią się m.in. bukiet z gerberami, bukiet kwiatów w ratanie, bukiet kolorowych róż (20 szt.) oraz bukiet z różami i goździkami. Każdy z nich będzie dostępny w cenie 34,99 zł za bukiet.

Takie kompozycje mogą pełnić podwójną rolę – być eleganckim prezentem lub ozdobą stołu podczas rodzinnego czy przyjacielskiego spotkania.

Praliny i kosmetyki na Dzień Kobiet

Świętowanie Dnia Kobiet to także drobne słodkie gesty. Dlatego w sklepach Lidla wszystkie praliny zostaną objęte promocją – drugi, tańszy produkt będzie można kupić 80% taniej z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Oferta obejmuje m.in. bombonierki, klasyczne czekoladki z nadzieniem, a także popularne praliny kokosowe i orzechowe.

Z kolei osoby, które chcą uczcić ten dzień w duchu self-care, mogą skorzystać z promocji na kosmetyki. Drugi tańszy produkt z tej kategorii będzie dostępny 70% taniej.

Dzięki temu można łatwo skompletować zestaw prezentowy albo uzupełnić własną kosmetyczkę – bo 8 marca to dobry moment, by zadbać o siebie i najbliższych drobnymi, codziennymi przyjemnościami.

PTNW - Miłosz Bembinow