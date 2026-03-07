Niedziele handlowe 2026. Czy 8 marca sklepy są czynne?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-03-07 6:02

Niedziele handlowe w 2026 roku obejmują tylko 8 dni, kiedy sklepy mogą działać mimo obowiązującego zakazu. Wiele osób zastanawia się, czy 8 marca 2026 należy do tej listy i czy tego dnia będą otwarte galerie handlowe, dyskonty i supermarkety.

Sklep Carrefour Express z widocznym napisem o godzinach otwarcia w niedziele od 9 do 20 oraz kobieta idąca chodnikiem, co ilustruje temat niedziel handlowych w artykule Super Biznes.

i

Autor: Tomasz Radzik / Super Express Sklep Carrefour Express z widocznym napisem o godzinach otwarcia w niedziele od 9 do 20 oraz kobieta idąca chodnikiem, co ilustruje temat niedziel handlowych w artykule Super Biznes.
Super Biznes SE Google News

Niedziele handlowe 2026 – czy 8 marca jest handlowa?

W 2026 roku przepisy nadal ograniczają handel w niedziele, dlatego tylko wybrane terminy pozwalają na swobodne zakupy w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach sprzedaży. Takich dni w kalendarzu jest zaledwie osiem.

Jedna z niedziel handlowych w tym roku już minęła – była nią 25 stycznia 2026. Wiele osób planujących zakupy zastanawia się więc, czy niedziela 8 marca 2026 również należy do tej grupy.

Niestety nie ma jej w kalendarzu niedziel handlowych. Oznacza to, że 8 marca 2026 obowiązuje zakaz handlu, a większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupy w tym dniu nie będą więc możliwe w takich sieciach jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, a także w centrach handlowych.

Najbliższa okazja do niedzielnych zakupów pojawi się  przed Wielkanocą – 29 marca 2026.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych. W tych dniach otwarte będą zarówno galerie handlowe, jak i duże sieci sklepów oraz dyskonty.

Lista niedziel handlowych obejmuje:

25 stycznia 2026

29 marca 2026

26 kwietnia 2026

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026

Większość z nich przypada w okresach wzmożonych zakupów, przede wszystkim przed świętami wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Mimo zakazu handlu niektóre placówki mogą działać również w niedziele niehandlowe. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, które świadczą usługi o charakterze codziennym lub turystycznym.

Otwarte mogą być między innymi: stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie i lodziarnie, sklepy z pamiątkami, punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Dodatkowo przepisy dopuszczają prowadzenie sprzedaży przez właścicieli sklepów. Oznacza to, że niewielkie, osiedlowe punkty handlowe mogą działać także w niedziele objęte zakazem, jeśli za ladą stoi właściciel. W praktyce sprawia to, że część lokalnych sklepów pozostaje otwarta, co dla klientów jest wygodnym rozwiązaniem, a jednocześnie stanowi wsparcie dla małych, lokalnych przedsiębiorców.Z tego powodu w niedziele niehandlowe często działają placówki sieci Żabka, najczęściej są one czynne przez 8–12 godzin, zwykle w godzinach 10:00–18:00 lub 8:00–20:00.

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Czy drożyzna wróci w 2026 roku? NBP opublikowało nowe prognozy
QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Pytanie z gatunku trudnych. Jaki procent budżetu państwa stanowiły wpływy ze sprzedaży alkoholu w 1980 roku?
QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEDZIELE HANDLOWE
ZAKAZ HANDLU