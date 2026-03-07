Niedziele handlowe 2026 – czy 8 marca jest handlowa?

W 2026 roku przepisy nadal ograniczają handel w niedziele, dlatego tylko wybrane terminy pozwalają na swobodne zakupy w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach sprzedaży. Takich dni w kalendarzu jest zaledwie osiem.

Jedna z niedziel handlowych w tym roku już minęła – była nią 25 stycznia 2026. Wiele osób planujących zakupy zastanawia się więc, czy niedziela 8 marca 2026 również należy do tej grupy.

Niestety nie ma jej w kalendarzu niedziel handlowych. Oznacza to, że 8 marca 2026 obowiązuje zakaz handlu, a większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupy w tym dniu nie będą więc możliwe w takich sieciach jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, a także w centrach handlowych.

Najbliższa okazja do niedzielnych zakupów pojawi się przed Wielkanocą – 29 marca 2026.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych. W tych dniach otwarte będą zarówno galerie handlowe, jak i duże sieci sklepów oraz dyskonty.

Lista niedziel handlowych obejmuje:

25 stycznia 2026

29 marca 2026

26 kwietnia 2026

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026

Większość z nich przypada w okresach wzmożonych zakupów, przede wszystkim przed świętami wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Mimo zakazu handlu niektóre placówki mogą działać również w niedziele niehandlowe. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, które świadczą usługi o charakterze codziennym lub turystycznym.

Otwarte mogą być między innymi: stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie i lodziarnie, sklepy z pamiątkami, punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Dodatkowo przepisy dopuszczają prowadzenie sprzedaży przez właścicieli sklepów. Oznacza to, że niewielkie, osiedlowe punkty handlowe mogą działać także w niedziele objęte zakazem, jeśli za ladą stoi właściciel. W praktyce sprawia to, że część lokalnych sklepów pozostaje otwarta, co dla klientów jest wygodnym rozwiązaniem, a jednocześnie stanowi wsparcie dla małych, lokalnych przedsiębiorców.Z tego powodu w niedziele niehandlowe często działają placówki sieci Żabka, najczęściej są one czynne przez 8–12 godzin, zwykle w godzinach 10:00–18:00 lub 8:00–20:00.

PTNW - Miłosz Bembinow