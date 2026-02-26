Kij, sznurek i zarobił prawie 200 tys. zł na jednej butelce! Tak oszukują w butelkomatach

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-02-26 12:30

Polski system kaucyjny ma zaledwie kilka miesięcy, a przestępcy już znaleźli luki. Operatorzy sieci sklepów biją na alarm. Metody są zaskakująco pomysłowe — od zwykłego sznurka po drewniane tunele magnetyczne. Jeden człowiek zdołał wyłudzić równowartość prawie 200 tys. zł przy użyciu dosłownie jednej butelki.

Osoba wkłada aluminiową puszkę do otworu butelkomatu, uruchamiając system kaucyjny. Artykuł na Super Biznes opisuje metody oszustw w butelkomatach, w tym trick na sznurek i fałszywe etykiety, generujące straty w handlu.

  • Jak działa metoda na sznurek i które maszyny są na nią podatne.
  • Skąd przestępcy biorą fałszywe etykiety z polskim piktogramem kaucji.
  • Poznaj historię mężczyzny, który jedną butelką PET zeskanował ponad 1,2 mln razy.
  • Przekonaj się, jakie kary grożą oszustom w Polsce — wyroki mogą być bardzo surowe.
Butelkomat do ogrania? Najsłabsze ogniwa systemu kaucyjnego

Najłatwiejszym celem są małe sklepy poniżej 200 m kw., gdzie opakowania przyjmowane są ręcznie przez pracownika. Nieuczciwy kasjer może wielokrotnie skanować ten sam kod kreskowy, wrzucając do worka transportowego zwykłe śmieci. Straty w jednej takiej placówce mogą sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Kolejna metoda to tzw. trick na sznurek. Oszust przywiązuje żyłkę do butelki, wkłada ją do butelkomatu i — ułamek sekundy po naliczeniu kaucji — gwałtownie ją wyciąga. Butelka wraca do rąk sprawcy i jest gotowa do kolejnego wrzutu. Nowoczesne automaty mają już mechaniczne zabezpieczenia, ale starsze maszyny wciąż bywają podatne na ten atak.

Fałszywe etykiety i przemyt butelek zza wschodniej granicy

Zorganizowane grupy przestępcze stosują także fałszywe etykiety z polskim piktogramem kaucji. Naklejają je na butelki z importu lub zwykłe odpady, oszukując w ten sposób skanery albo nieświadomych pracowników. Przemyt dziesiątek tysięcy butelek zza wschodniej granicy może generować straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych — a to dopiero początek problemu.

Hakerzy klonują bony w Danii. Ostrzeżenia z Zachodu dla polskich sieci

Z zachodnich rynków napływają sygnały o jeszcze groźniejszych metodach oszustw na butelkomatach. W Danii hakerzy odkryli, że bony z butelkomatów można klonować i realizować jednocześnie w wielu kasach — zanim system zdążył zablokować kod. Luka w kryptografii pozwalała opróżniać budżety sieci handlowych na setki tysięcy złotych. Eksperci ostrzegają, że podobne ataki mogą pojawić się w Polsce.

Jedna butelka PET, 1,2 mln skanowań i prawie 200 tys. zł wyłudzonych

Prawdziwym arcydziełem przestępczości okazał się przypadek z Kolonii. 37-letni właściciel sklepu monopolowego zbudował drewniany stelaż z tunelem magnetycznym, który oszukiwał czujniki butelkomatu. Maszyna „myślała", że niszczy opakowanie, podczas gdy butelka wracała do sprawcy nienaruszona.

Efekt był zdumiewający: ta sama butelka PET została zeskanowana ponad 1,2 mln razy. Mężczyzna wyłudził ponad 44 tys. euro — równowartość niemal 190 tys. zł. Wpadł dopiero po anonimowym donosie.

Co grozi za oszustwo na butelkomacie w Polsce?

Polskie prawo jest surowe wobec tego rodzaju przestępstw. Za wyłudzenie z art. 286 Kodeksu karnego grozi do 8 lat więzienia. Jeśli doszło przy tym do uszkodzenia maszyny, sprawa kwalifikuje się jako kradzież z włamaniem — kara może wynieść nawet 10 lat pozbawienia wolności. Do tego dochodzi obowiązek zwrotu każdej wyłudzonej złotówki.

Operatorzy sieci handlowych w Polsce już wysłali do swoich placówek oficjalne ostrzeżenia. Eksperci są jednak zgodni: to dopiero początek problemów z oszustwami w systemie kaucyjnym.

system kaucyjny
BUTELKOMATY