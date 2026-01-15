Lidl prowadzi dwie niezależne akcje zwrotu opakowań: dobrowolną (10 groszy za butelkę/puszkę) i obowiązkową (50 groszy kaucji).

Zwrot 50 groszy dotyczy tylko opakowań z oficjalnym logo systemu kaucyjnego, które są butelkami PET do 3 litrów lub puszkami do 1 litra.

Opakowania objęte kaucją można oddać w dowolnym sklepie, bez paragonu, odzyskując pełną wpłaconą kwotę.

Do końca 2025 roku na rynku będą równolegle dostępne opakowania z kaucją i bez, co może powodować dezorientację konsumentów.

W wybranych sklepach sieci Lidl klienci mają możliwość oddawania pustych butelek i puszek, otrzymując w zamian 10 groszy za sztukę. Dla wielu konsumentów jest to zaskoczenie, ponieważ spodziewają się zwrotu w wysokości 50 groszy, wynikającego z wprowadzonego systemu kaucyjnego. Ta różnica nie jest jednak pomyłką. 10 groszy to element dobrowolnej akcji prowadzonej przez Lidl, która jest całkowicie niezależna od obowiązkowej kaucji. Ta ostatnia przysługuje wyłącznie za opakowania, które zostały oznaczone specjalnym symbolem.

System kaucyjny w Lidl Polska – co warto wiedzieć?

Produkty objęte systemem kaucyjnym są już dostępne w ofercie sieci sklepów Lidl Polska, a ich liczba stale rośnie. Wraz z pojawianiem się tych produktów na półkach, sieć realizuje odbiór opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak zauważają klienci robiący zakupy w sklepach tej sieci, wśród produktów objętych kaucją znajdują się między innymi napoje Coca-Coli (zarówno w puszkach, jak i w butelkach), wody marki Żywiec Zdrój oraz napoje Tymbark.

Kiedy należy się zwrot 50 groszy?

Zwrot w wysokości 50 groszy przysługuje wyłącznie za opakowania objęte obowiązkowym systemem kaucyjnym. Mowa tu o:

plastikowych butelkach PET o pojemności do 3 litrów,

metalowych puszkach o pojemności do 1 litra.

Należy jednak pamiętać o dwóch kluczowych warunkach. Po pierwsze, opakowanie musi być oznaczone oficjalnym logo systemu kaucyjnego (symbol dwóch strzałek tworzących okrąg oraz napis "kaucja"). Po drugie, kaucja musi zostać wcześniej doliczona na paragonie w momencie zakupu danego napoju.

Sama procedura zwrotu opakowań jest prosta i nie wymaga od klienta okazania paragonu. Co więcej, opakowania można oddać w dowolnym sklepie, niezależnie od tego, gdzie dany napój został zakupiony. Oddając opakowanie objęte kaucją, klient odzyskuje dokładnie tę samą kwotę, którą wcześniej zapłacił. Nie jest to żadna nagroda ani promocja, a jedynie zwrot wcześniej poniesionej opłaty.

Eksperci zwracają uwagę na istotny aspekt legislacyjny, który może prowadzić do dezorientacji wśród konsumentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez pewien czas na rynku mogą funkcjonować równolegle opakowania objęte kaucją oraz te, które nie są nią objęte. Te ostatnie to opakowania wprowadzone do obrotu przed dniem 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że nawet po 1 stycznia 2026 roku w sprzedaży mogą nadal pojawiać się produkty w opakowaniach bez oznaczenia kaucji – aż do momentu wyczerpania zapasów w całym łańcuchu dostaw.

Dobrowolna akcja Lidla – dodatkowe 10 groszy za recykling

W wybranych sklepach Lidl trwa dobrowolna akcja, w ramach której przyjmowane są puszki i plastikowe butelki, które nie są objęte systemem kaucyjnym. Klienci, którzy oddadzą opakowania do specjalnych automatów, otrzymają w zamian kupony rabatowe, które mogą wykorzystać podczas zakupów.

Warto podkreślić, że ten program nie jest elementem ustawowego systemu kaucyjnego. Obejmuje on wyłącznie niezgniecione i czyste opakowania po napojach, które nie posiadają logo kaucji – plastikowe butelki o pojemności od 0,3 do 3 litrów oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Z akcji wyłączone są między innymi opakowania po produktach mlecznych, olejach i syropach.

Stawka w tej akcji wynosi 10 groszy za sztukę, niezależnie od rodzaju oddawanego opakowania. Automat drukuje jeden kupon, którego maksymalna wartość może wynieść 70 zł. Kupon jest ważny przez 30 dni i można go wykorzystać tylko w sklepie, w którym został wydany. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

Ta inicjatywa jest formą zachęty do recyklingu i nie stanowi elementu systemu kaucyjnego. Zgodnie z planem, akcja ma trwać do dnia 31 marca 2026 roku, jednak istnieje możliwość jej przedłużenia. Lidl zastrzega sobie również prawo do wcześniejszego zakończenia akcji lub zmiany jej zasad, o czym klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

