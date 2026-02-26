W 2026 roku lista dni wolnych od pracy w Polsce jest stała i reguluje ją Ustawa z 1951 roku.

Od ubiegłego roku Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) została dodana do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.

Obecnie trwa debata nad rozszerzeniem listy dni wolnych, w tym o Wielki Piątek, na podstawie petycji złożonej do Kancelarii Prezydenta, która nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych, jak np. Wielkiego Piątku, wymagałoby nowelizacji ustawy i głosowania w Sejmie, budząc sprzeciw części pracodawców ze względu na skutki gospodarcze.

Dni wolne od pracy w 2026 roku – obowiązujące przepisy

Zasady dotyczące świąt wolnych od pracy reguluje Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Akt prawny zawiera zamknięty katalog dat, w których pracownicy nie świadczą pracy.

Obecnie lista obejmuje m.in. 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, a także 24, 25 i 26 grudnia. Warto przypomnieć, że od ubiegłego roku do katalogu dołączono Wigilię Bożego Narodzenia, co było efektem burzliwej debaty i sprzeciwu części organizacji pracodawców.

Wielki Piątek dniem ustawowo wolnym od pracy? Petycja w Kancelarii Prezydenta

Jeszcze w trakcie kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja dotycząca rozszerzenia katalogu świąt. Wśród proponowanych dat znalazły się: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2 maja, piątek po Bożym Ciele, 2 listopada oraz 31 grudnia.

Autor inicjatywy argumentował, że dodatkowe dni wolne od pracy pozwoliłyby rodzinom spędzać więcej czasu razem i ułatwiłyby planowanie obowiązków prywatnych. Zgodnie z ustawą o petycjach sprawa powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od jej złożenia. Do tej pory nie zapadło rozstrzygnięcie. Decyzja należy obecnie do urzędującego Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Decyzja prezydenta i rola Sejmu

Ewentualne wprowadzenie Wielkiego Piątku jako dnia ustawowo wolnego od pracy wymagałoby nowelizacji obowiązującej ustawy. Oznacza to pełną ścieżkę legislacyjną i ostateczne głosowanie w Sejmie.

Rozszerzanie katalogu dni wolnych od pracy budzi emocje nie tylko wśród pracowników, lecz także w środowisku przedsiębiorców. Każdy dodatkowy dzień bez pracy oznacza konkretne skutki gospodarcze. W przeszłości podobnym inicjatywom sprzeciwiała się m.in. Konfederacja Lewiatan, wskazując na brak szerokiego dialogu społecznego oraz tempo procedowania zmian - pisze forsal.pl.

W kontekście Wielkanocy 2026 dyskusja o Wielkim Piątku powraca z nową siłą. Ostateczny kształt przepisów zależy jednak od decyzji głowy państwa i parlamentarnej większości.

PTNW - Miłosz Bembinow