System kaucyjny w Polsce ruszył w październiku 2025 roku, ale w pełnym zakresie zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Od tej daty przy zakupie napoju do ceny doliczana jest automatycznie kaucja. Aby ją odzyskać, wystarczy oddać puste opakowanie do wyznaczonego punktu zbiórki. Nie trzeba nawet okazywać paragonu.

Rekord systemu kaucyjnego w Auchan: 523 opakowania i 261,50 zł

Sieć hipermarketów Auchan zdradziła "Faktowi" szczegóły dotyczące rekordowych zwrotów. Jak poinformowała Hanna Bernatowicz z Auchan Polska, od startu systemu padły dwa vouchery o wartości powyżej 200 złotych. Oba zwroty zostały zrealizowane przez zbiórkę ręczną w Punkcie Obsługi Klienta.

Pierwsze miejsce zajął klient z Nowego Sącza, który 23 stycznia przyniósł 523 opakowania i otrzymał voucher o wartości 261,50 zł. Kilka dni później, 26 stycznia, rekord prawie został pobity w Krakowie — tamtejszy rekordzista oddał 489 opakowań i odebrał voucher za 244,50 zł.

Ile zarobili rekordziści w Netto i Stokrotce?

Dane o rekordach systemu kaucyjnego podały też inne sieci handlowe. W Netto do końca stycznia najwyższy voucher opiewał na 76 zł. W lutym jednak padł nowy rekord — 113 zł za zwrot opakowań w ciągu pierwszych dwóch tygodni miesiąca. Taką informację przekazała "Faktowi" Patrycja Kamińska, przedstawicielka sieci Netto.

W Stokrotce rekordowy kupon odebrany przez klienta w butelkomacie przekroczył 100 zł. Sieć zapowiedziała, że butelkomaty docelowo pojawią się w ponad 90 proc. jej sklepów. W pozostałych placówkach opakowania można zwrócić ręcznie pracownikowi przy kasie.

System kaucyjny — ile dostaniesz za butelkę i puszkę?

Zasady systemu kaucyjnego są proste. Zwracane opakowanie musi być opróżnione i niezgniecione. Nie trzeba okazywać paragonu. Opakowania objęte systemem oznaczone są specjalnym symbolem. Stawki kaucji są następujące:

za plastikową butelkę o pojemności do 3 litrów otrzymasz 50 groszy,

za metalową puszkę do 1 litra — również 50 groszy,

a za szklaną butelkę wielokrotnego użytku do 1,5 litra — 1 złoty.

Punktami zbiórki są sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, automaty dostępne poza punktami handlowymi oraz mniejsze sklepy, które przystąpiły do systemu dobrowolnie.

