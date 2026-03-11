Na subkontach zmarłych w ZUS pozostaje średnio 29 tys. zł, które można odzyskać, składając wniosek.

Pieniądze z subkonta mogą odziedziczyć małżonkowie, spadkobiercy lub osoby wskazane przez zmarłego, również z OFE.

Aby otrzymać środki, należy złożyć wniosek w ZUS; w przypadku OFE podział następuje najpierw tam.

Nie jest konieczne korzystanie z pośredników – wniosek można złożyć bezpośrednio w ZUS.

Nawet 29 tys. zł na subkontach zmarłych w ZUS

Na subkontach emerytalnych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostają środki po osobach, które zmarły przed ich wypłatą. Z danych ZUS wynika, że przeciętnie jest to około 29 tys. zł na jedną osobę.

Pieniądze te można odzyskać, ale nie są one wypłacane automatycznie po śmierci ubezpieczonego. Osoby uprawnione muszą samodzielnie złożyć wniosek o ich wypłatę.

Środki zgromadzone na subkoncie emerytalnym mogą zostać przekazane zarówno członkom rodziny, jak i osobom wskazanym wcześniej przez zmarłego. Dotyczy to składek zapisanych w ZUS oraz – w niektórych przypadkach – w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE).

Kto może odziedziczyć pieniądze z subkonta w ZUS i OFE

Prawo do pieniędzy mają przede wszystkim małżonkowie, spadkobiercy oraz osoby wskazane przez ubezpieczonego jeszcze za jego życia.

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, cytowana przez Rynek Zdrowia:

„Prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia - środki wchodzą w skład masy spadkowej”.Jeżeli w czasie małżeństwa obowiązywała wspólność majątkowa, połowa środków zgromadzonych na subkoncie trafia na konto emerytalne współmałżonka. Pozostała część jest dzielona między osoby wskazane przez zmarłego.

W sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskazał nikogo do dziedziczenia, środki wchodzą w skład spadku i są dzielone zgodnie z zasadami prawa spadkowego.

Wniosek do ZUS konieczny, aby odzyskać pieniądze

Aby otrzymać środki z subkonta, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Bez tej formalności pieniądze nie zostaną wypłacone. Jeśli zmarły osiągnął już wiek emerytalny lub nie należał do OFE, procedura rozpoczyna się bezpośrednio w ZUS. W innych przypadkach pierwszym etapem jest podział środków w OFE. Po podziale środków przez OFE, fundusz informuje ZUS, który następnie dzieli pieniądze zapisane na subkoncie. Aby odzyskać pieniądze, nie trzeba korzystać z usług pośredników. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio w ZUS.

