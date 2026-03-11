Zerowy PIT dla rodzin 2+2 to inicjatywa prezydenta Nawrockiego – projekt czeka na pierwsze czytanie w Sejmie

Rodzina z dwójką dzieci może zyskać nawet 1 000 zł miesięcznie dzięki nowej uldze podatkowej

Senacka petycja domaga się objęcia zwolnieniem z PIT emerytów, którzy wychowali dwoje lub więcej dzieci

Autor petycji wskazuje konkretne źródło finansowania ulgi – zmiany w opodatkowaniu rolników

Ile podatku płacą dziś emeryci? Aktualne zasady opodatkowania emerytur

W Polsce od 2022 roku emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do 2 500 zł brutto miesięcznie nie płacą podatku dochodowego. Seniorzy z wyższymi emeryturami odprowadzają PIT w wysokości 12 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Do tego dochodzi 9 proc. składka zdrowotna.

Po marcowej waloryzacji 2026 roku najniższa gwarantowana emerytura wyniesie 1 978,49 zł – wzrośnie o 99,58 zł. Wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie 105,3 proc.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – co zakłada projekt prezydenta Nawrockiego?

8 sierpnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument trafił do Sejmu 11 sierpnia i czeka na pierwsze czytanie.

Projekt przewiduje znaczące korzyści dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci:

kwota zmniejszająca podatek wzrośnie z 3 600 zł do 16 800 zł,

próg podatkowy 32 proc. przesunie się z 120 tys. zł do 140 tys. zł,

rodzina może zyskać średnio 1 000 zł miesięcznie.

Z ulgi skorzystają rodziny, które mają co najmniej dwoje dzieci (małoletnich lub uczących się do 25. roku życia, a także pobierających rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny), osiągają roczne dochody nieprzekraczające 280 tys. zł łącznie i rozliczają się według skali podatkowej.

Zerowy PIT nie obejmie osób bezdzietnych, posiadających tylko jedno dziecko, zarabiających poniżej kwoty wolnej od podatku ani tych, które rozliczają się podatkiem liniowym.

Ulga dla emerytów, którzy wychowali dzieci – petycja trafiła do Senatu

Równolegle z pracami sejmowymi w Senacie pojawiła się petycja o rozszerzenie zwolnienia z PIT na emerytów. Autor petycji, Adam Nycz, przekonuje, że seniorzy, którzy wychowali dwoje dzieci, zostali pominięci w prezydenckiej propozycji – mimo że „wychowali, wykształcili i często kupili mieszkania swoim dzieciom, nie otrzymując przy tym żadnego wsparcia od państwa”.

Petycja zakłada, że zwolnienie z podatku PIT objęłoby emerytów, którzy:

wychowali co najmniej dwoje dzieci,

których dzieci zdobyły wykształcenie w Polsce,

których dzieci pracują i płacą podatki w Polsce.

Petycja wpłynęła do Senatu 28 sierpnia 2025 roku. Komisja Petycji wyznaczyła termin jej rozpatrzenia na 3 marca 2026 roku. Ten sam dokument trafił również do Kancelarii Prezydenta, gdzie przekazano go do wiadomości komórki prawnej.

Emerytury zwolnione z PIT – skąd wziąć pieniądze na ulgę?

Autor petycji wskazuje konkretne źródło finansowania. Jego zdaniem środki można pozyskać poprzez reformę opodatkowania rolników. Argumentuje, że duże gospodarstwa rolne o powierzchni 100–500 ha osiągają dochody netto przekraczające 1 mln zł rocznie, płacąc jednocześnie symboliczne składki na KRUS i ubezpieczenie zdrowotne. Korzystają też z nieopodatkowanych dopłat unijnych do hektara ziemi.

Zdaniem wnioskodawcy to właśnie tam należy szukać pieniędzy na wsparcie dla seniorów, którzy – jak pisze – „zasłużyli na pomoc państwa”.

Co zdecydował Senat 3 marca 2026 r.? Komisja Petycji zabrała głos

3 marca 2026 roku Senacka Komisja Petycji zajęła się petycją. Stanowisko w jej sprawie przedstawiła przedstawicielka Ministerstwa Finansów – resort ocenił propozycję negatywnie. Jak wskazano, system wsparcia dla rodzin i seniorów już dziś obejmuje wiele instrumentów, m.in. waloryzację świadczeń emerytalnych, 13. i 14. emeryturę oraz programy społeczne. Ministerstwo zwróciło też uwagę, że składki na ubezpieczenie społeczne są odliczane przed opodatkowaniem przychodu w trakcie aktywności zawodowej, dlatego emerytury – jako świadczenia wypłacane później – podlegają opodatkowaniu.

Co dalej z ulgą dla emerytów?

Petycja nie została odrzucona, ale do uchwalenia nowego prawa jeszcze daleko. Komisja Petycji Senatu czeka teraz na opinie resortów – i dopiero po ich otrzymaniu zdecyduje, czy skierować sprawę do dalszych prac legislacyjnych. Równocześnie trwają prace w Sejmie nad prezydenckim projektem zerowego PIT dla rodzin z dziećmi.

Dla milionów polskich emerytów sprawa pozostaje więc otwarta – choć MF wyraźnie studzi oczekiwania.

Źródło: Senat RP, Kancelaria Prezydenta RP

