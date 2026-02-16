Prezydencki projekt ustawy zakłada zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, mający na celu wsparcie demografii i obniżenie obciążeń fiskalnych.

Projekt podnosi kwotę zmniejszającą podatek do 16 800 zł i zwiększa pierwszy próg podatkowy do 140 000 zł, co ma przynieść rodzinom średnio 1000 zł miesięcznie.

Z ulgi skorzystają rodziny rozliczające się według skali podatkowej z dochodem do 280 tys. zł rocznie, obejmując dzieci do 25. roku życia kontynuujące naukę.

Maksymalna korzyść z ulgi może wynieść nawet 17 200 zł rocznie, a jej koszt dla budżetu jest trzykrotnie niższy niż podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł.

Zerowy PIT na drugie dziecko – podpis prezydenta i szczegóły projektu

8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument trafił do Sejmu 11 sierpnia 2025 r. jako druk nr 1898 (RPW/27021/2025).

Propozycja zakłada wprowadzenie preferencji określanej jako zerowy PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Projekt przewiduje podniesienie kwoty zmniejszającej podatek do 16 800 zł (z obecnych 3 600 zł) oraz zwiększenie pierwszego progu podatkowego do 140 000 zł. Nadwyżka ponad ten poziom miałaby być opodatkowana stawką 32 proc.

Prezydent zaznaczył również, że alternatywa w postaci podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł kosztowałaby budżet ok. 56 mld zł, czyli trzykrotnie więcej niż proponowane rozwiązanie skierowane do rodzin 2+2.

Ulga podatkowa 2+2 – kto skorzysta, a kto nie

Z preferencji mogłyby skorzystać rodziny rozliczające się według skali podatkowej, których łączny dochód nie przekracza 280 tys. zł rocznie (czyli 140 tys. zł na małżonka).

Ulga podatkowa obejmie dzieci małoletnie oraz pełnoletnie do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę. Wliczane byłyby również dzieci otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny.

Wyłączeni z preferencji byliby podatnicy objęci tzw. daniną solidarnościową (dochody powyżej 1 mln zł rocznie), osoby z jednym dzieckiem, bezdzietni oraz przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym. Z ulgi nie skorzystają też osoby o dochodach poniżej kwoty wolnej.

Ile można zyskać dzięki zerowemu PIT

Według Kancelarii Prezydenta, w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Analizy Grant Thornton, publikowane przez infor.pl wskazują, że skala korzyści będzie zależna od poziomu wynagrodzeń. Przy płacy minimalnej zysk wyniósłby ok. 150 zł miesięcznie na rodzinę. Przy przeciętnym wynagrodzeniu – ok. 1 000 zł miesięcznie, jeśli oboje rodzice osiągają takie dochody. Zarabiający 15 tys. zł brutto mogliby zyskać nawet 17 tys. zł rocznie na osobę. Maksymalna korzyść sięgałaby 17 200 zł.

PTNW - Miłosz Bembinow