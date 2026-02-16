PIT za 2025 rok. Dzięki tej uldze odliczysz od podatku pralkę czy szafę na wymiar

Konrad Karpiuk
2026-02-16 14:05

Od 15 lutego możemy już rozliczać podatek PIT, warto się więc zorientować, czy nie należą nam się ulgi. Jak się okazuje, jeśli remontujemy mieszkanie, to może nam przysługiwać od remontu! Ale tylko jeśli spełnimy odpowiednie warunki.

Kalkulator, długopis i dokumenty z napisem INCOME TAX symbolizujące rozliczenie PIT i ulgi mieszkaniowe.

Autor: stevepb Kalkulator, długopis i dokumenty z napisem "INCOME TAX" symbolizujące rozliczenie PIT i ulgi mieszkaniowe. Dowiedz się, co możesz odliczyć od podatku, czytając artykuł na Super Biznes.

Ulga mieszkaniowa w PIT! Kto może z niej skorzystać?

Już od niedzieli 15 lutego możemy wypełniać swoje deklaracje podatkowe w usłudze Twój e-PIT. W systemie nasze zeznanie podatkowe jest wypełnione na podstawie deklaracji podatkowych, które składały np. firmy, które nas zatrudniały, większość osób jedynie sprawdza poprawność danych i zatwierdza PIT. Warto jednak sprawdzić, czy nie przysługują nam ulgi!

Często wykorzystywane zwolnienia to ulgi na dzieci, czy wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jest jeszcze ulga mieszkaniowa, która przysługuje w szczególny wypadkach.

Osoba, która sprzeda nieruchomość w ciągu 5 lat od roku nabycia, płaci aż 19-procentowy podatek. Jeśli jednak ktoś za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczył na własne cele mieszkaniowe, w ramach ulgi mieszkaniowej może ubiegać się w PIT o zwolnienie z podatku, lub jego pomniejszenie.

Co możemy odliczyć od podatku w uldze mieszkaniowej?

Jakie zakupy zaliczają się do ulgi mieszkaniowej? Jeśli spełniliśmy powyższy warunek, możemy odliczyć od podatku budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, czy remont własnego budynku mieszkalnego, lub jego części, a także jego nabycie (zarówno jeśli nabędziemy tylko część, bądź udział, lub spółdzielcze prawo własnościowego). Co ciekawe z ulgi możemy skorzystać nawet na koszty notarialne, czy wydatki związane ze spłatą kredytu.

Oprócz wydatków na kupno nieruchomości, czy zrobienia remontu, jest również lista wydatków, które według Ministerstwa Finansów (interpretacja z 2021 roku) można uwzględnić w uldze mieszkaniowej. Wśród nich są zakupy: płyt grzewczych i piekarników, okapów kuchennych, zmywarek, lodówek, pralek, szafek podumywalkowych, a także mebli na wymiar, czy oświetlenia wewnętrznego (w tym np. taśm LED). Co istotne - zakupy muszą dotyczyć nieruchomości, której faktycznie dotyczy zwolnienie. 

Jak uwzględnić powyższe zakupy w PIT? Należy mieć faktury wystawione na nasze dane. Dokumentację należy przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym złożyliśmy PIT-39.

Do ulgi mieszkaniowej nie zaliczają się jednak drobne sprzęty AGD takie jak czajnik, toster, Air Fryer, robot kuchenny, ekspres do kawy, ani RTV jak telewizor, czy konsola. 

