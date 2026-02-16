PIT za 2025 rok. Dzięki tej uldze odliczysz od podatku pralkę czy szafę na wymiar

gf

Ulga mieszkaniowa w PIT! Kto może z niej skorzystać?

Już od niedzieli 15 lutego możemy wypełniać swoje deklaracje podatkowe w usłudze Twój e-PIT. W systemie nasze zeznanie podatkowe jest wypełnione na podstawie deklaracji podatkowych, które składały np. firmy, które nas zatrudniały, większość osób jedynie sprawdza poprawność danych i zatwierdza PIT. Warto jednak sprawdzić, czy nie przysługują nam ulgi!

Często wykorzystywane zwolnienia to ulgi na dzieci, czy wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jest jeszcze ulga mieszkaniowa, która przysługuje w szczególny wypadkach.

Osoba, która sprzeda nieruchomość w ciągu 5 lat od roku nabycia, płaci aż 19-procentowy podatek. Jeśli jednak ktoś za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczył na własne cele mieszkaniowe, w ramach ulgi mieszkaniowej może ubiegać się w PIT o zwolnienie z podatku, lub jego pomniejszenie.

Co możemy odliczyć od podatku w uldze mieszkaniowej?

Jakie zakupy zaliczają się do ulgi mieszkaniowej? Jeśli spełniliśmy powyższy warunek, możemy odliczyć od podatku budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, czy remont własnego budynku mieszkalnego, lub jego części, a także jego nabycie (zarówno jeśli nabędziemy tylko część, bądź udział, lub spółdzielcze prawo własnościowego). Co ciekawe z ulgi możemy skorzystać nawet na koszty notarialne, czy wydatki związane ze spłatą kredytu.

Oprócz wydatków na kupno nieruchomości, czy zrobienia remontu, jest również lista wydatków, które według Ministerstwa Finansów (interpretacja z 2021 roku) można uwzględnić w uldze mieszkaniowej. Wśród nich są zakupy: płyt grzewczych i piekarników, okapów kuchennych, zmywarek, lodówek, pralek, szafek podumywalkowych, a także mebli na wymiar, czy oświetlenia wewnętrznego (w tym np. taśm LED). Co istotne - zakupy muszą dotyczyć nieruchomości, której faktycznie dotyczy zwolnienie.

Jak uwzględnić powyższe zakupy w PIT? Należy mieć faktury wystawione na nasze dane. Dokumentację należy przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym złożyliśmy PIT-39.

Do ulgi mieszkaniowej nie zaliczają się jednak drobne sprzęty AGD takie jak czajnik, toster, Air Fryer, robot kuchenny, ekspres do kawy, ani RTV jak telewizor, czy konsola.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz