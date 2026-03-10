JSW sprzedaje ARP spółki PBSz i JZR za łączną kwotę 1066 mln zł, z czego 400 mln zł to zaliczka przeznaczona m.in. na wynagrodzenia.

Transakcja ma poprawić płynność i stabilność finansową JSW, a środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki.

ARP wspiera JSW w restrukturyzacji, uznając jej znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i ochrony miejsc pracy, zwłaszcza że PBSz i JZR są kluczowe dla technicznego zaplecza górnictwa.

Banki finansujące JSW zgodziły się na aneks do umowy kredytowej, umożliwiając sprzedaż spółek i odraczając spłatę rat, pod warunkiem przedstawienia długoterminowego planu restrukturyzacji.

JSW sprzedaje spółki za ponad miliard złotych

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży dwóch swoich spółek: Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR). Łączna cena za udziały w obu firmach ma wynieść 1,066 mld zł, a pieniądze mają poprawić płynność finansową węglowego giganta.

Zgodnie z umową, JSW sprzeda 95,81 proc. akcji PBSz za 274,4 mln zł oraz 59,39 proc. udziałów w JZR za 791,6 mln zł. Co ważne, podane ceny są na razie wstępne i mogą jeszcze ulec zmianie. W rękach JSW pozostanie symboliczny 1,01 proc. udziałów w Jastrzębskich Zakładach Remontowych.

Transakcja nie jest jeszcze sfinalizowana. Do jej zamknięcia potrzebne są zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra aktywów państwowych, który musi zrezygnować z prawa pierwokupu udziałów JZR.

EXB wstęp 10.03.2026

Dlaczego Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedaje swoje spółki?

Decyzja o sprzedaży nie jest zaskoczeniem. JSW od dłuższego czasu sygnalizowała, że szuka sposobu na poprawę swojej sytuacji finansowej. W oficjalnym komunikacie spółka wyjaśnia, że transakcja jest elementem szerszej strategii.

„Transakcja wpisuje się w działania JSW w zakresie dezinwestycji, poprawy płynności, stabilizacji finansowej. Środki uzyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na bieżącą działalność JSW” – czytamy w raporcie.

Sytuacja jest poważna. Tylko po trzech kwartałach 2023 roku grupa JSW zanotowała stratę netto na poziomie 2,9 mld zł. W lutym tego roku podpisano nawet porozumienie ze związkami zawodowymi, które zawiesza część świadczeń pracowniczych. Sprzedaż aktywów to kolejny krok w planie ratunkowym, który ma zabezpieczyć przyszłość firmy w obliczu trudnych warunków rynkowych. Pieniądze ze sprzedaży mają pójść na bieżącą działalność, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla blisko 30 tys. pracowników grupy.

Sprzedaż spółek jest ściśle powiązana z kredytem, który JSW zaciągnęło w konsorcjum banków. Instytucje finansowe zgodziły się na transakcję i w ramach umowy odroczyły JSW spłatę najbliższych rat do końca sierpnia. W zamian spółka musi jednak przedstawić wiarygodny, długoterminowy plan restrukturyzacji. Niewykluczone, że część pieniędzy ze sprzedaży będzie musiała zostać przeznaczona na wcześniejszą spłatę zadłużenia.

24