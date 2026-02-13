Pracownicy JSW w referendum masowo (97,4% głosów) poparli porozumienie z zarządem, zgadzając się na czasowe zawieszenie świadczeń.

Wysoka frekwencja (16,2 tys. osób) i wynik referendum dają zarządowi JSW silny mandat do dalszych działań stabilizujących spółkę.

Decyzja pracowników ma umożliwić JSW pozyskanie dodatkowego finansowania.

Porozumienie to istotny krok w kierunku odbudowy stabilności finansowej JSW i ochrony miejsc pracy.

Referendum w JSW: zdecydowane poparcie załogi

W piątek zakończyło się referendum wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Głosowanie dotyczyło przyjęcia porozumienia wynegocjowanego z zarządem, które przewiduje czasowe zawieszenie wybranych świadczeń pracowniczych. Projekt porozumienia przewiduje m.in. zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego. Projekt nie narusza wynagrodzeń miesięcznych.

Frekwencja była wysoka – udział wzięło 16,2 tys. osób. Wynik okazał się jednoznaczny: 97,4 proc. głosujących poparło propozycję, natomiast przeciw było 2,76 proc. załogi. Tak wyraźne poparcie oznacza silny mandat dla dalszych działań władz spółki.

Jak podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronie JSW, „Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki”.

Zawieszenie świadczeń pracowniczych a finansowanie JSW

Zgoda pracowników ma umożliwić spółce starania o dodatkowe finansowanie. To kluczowy element planu stabilizacyjnego, który ma poprawić sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i zabezpieczyć jego dalsze funkcjonowanie.

Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskazują, że przyjęcie porozumienia to istotny krok w kierunku odbudowy stabilności finansowej. Zarząd podziękował pracownikom za liczny udział w referendum oraz za – jak zaznaczono – odpowiedzialną postawę.

W komunikacie podkreślono, że decyzja ma „fundamentalne znaczenie dla przyszłości spółki i ochrony miejsc pracy”. Oznacza to, że zawieszenie części świadczeń ma charakter przejściowy i jest elementem szerszej strategii zabezpieczenia zatrudnienia.

Przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Wynik referendum pokazuje, że załoga dostrzega skalę wyzwań, przed którymi stoi JSW. Jednoznaczne poparcie dla porozumienia z zarządem może ułatwić negocjacje z instytucjami finansowymi oraz przyspieszyć wdrażanie działań naprawczych. Dla spółki to moment przełomowy – zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

PTNW Balcerowicz