Kujawsko-pomorska KAS i CBŚP zatrzymały 7 osób w 5 województwach w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych wystawiających fikcyjne faktury VAT.

W ramach trzech śledztw, nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie, przedstawiono zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy.

Dotychczas w sprawach figuruje ponad 240 podejrzanych, a zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 78 milionów złotych.

Przestępczość związana z fikcyjnymi fakturami VAT generuje ogromne straty dla budżetu państwa i zakłóca uczciwą konkurencję, wpływając negatywnie na wszystkich obywateli.

Wielka akcja KAS i CBŚP w pięciu województwach

To efekt skoordynowanych działań funkcjonariuszy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji. Akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie pięciu województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Wszystkie postępowania nadzoruje Prokuratura Krajowa w Szczecinie.

W ramach operacji zatrzymano siedem osób, które zostały doprowadzone do prokuratury. Tam usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych. Najpoważniejszy zarzut dotyczy wystawiania nierzetelnych i fikcyjnych faktur VAT, co miało na celu gigantyczne wyłudzenia podatkowe. Służby zabezpieczyły też obszerną dokumentację księgową, która jest kluczowym dowodem w sprawie.

Jak działał mechanizm wyłudzeń VAT?

Choć sprawa jest wielowątkowa i dotyczy trzech odrębnych śledztw, sposób działania przestępców był bardzo podobny. Grupy zakładały sieć firm-słupów, które nie prowadziły żadnej realnej działalności gospodarczej. Ich jedynym celem było tworzenie tzw. pustych faktur, czyli dokumentów poświadczających sprzedaż towarów lub usług, które nigdy nie miały miejsca.

Takie faktury trafiały później do legalnie działających firm, które wliczały je w swoje koszty. W ten sposób nieuczciwi przedsiębiorcy zaniżali swoje zobowiązania podatkowe, płacąc znacznie niższy podatek VAT lub uzyskując nienależny zwrot. To klasyczny mechanizm karuzeli podatkowej, który jest jednym z najpoważniejszych przestępstw gospodarczych. Skala procederu była ogromna – dotychczas w prowadzonych śledztwach status podejrzanego ma już ponad 240 osób. W toku postępowań zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 78 mln złotych.

