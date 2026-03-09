Orlen obniża marżę "niemal do zera". Ma to ograniczyć wzrost cen paliw

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-09 19:22

W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej, Orlen podejmuje kroki w celu złagodzenia wpływu tych wydarzeń na polski rynek paliw. Spółka zredukowała marżę na olej napędowy "niemal do zera".

Logo Orlenu na szklanym wieżowcu symbolizuje obniżkę marży na olej napędowy, która ma złagodzić wzrost cen paliw. Czytaj więcej o działaniach koncernu i cenach ropy na portalu Super Biznes.

i

Logo Orlenu na szklanym wieżowcu symbolizuje obniżkę marży na olej napędowy, która ma złagodzić wzrost cen paliw. Czytaj więcej o działaniach koncernu i cenach ropy na portalu Super Biznes.
  • Orlen obniżył marżę na olej napędowy niemal do zera w reakcji na wzrost cen ropy.
  • Dostawy ropy do rafinerii Orlenu nie są zagrożone.
  • Premier Tusk zapewnia, że wojna w Iranie nie spowoduje braku paliw w Polsce.

Orlen redukuje marżę na olej napędowy

Jak poinformowało biuro prasowe koncernu, średnia marża detaliczna Orlenu na litrze oleju napędowego w 2025 roku wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. W odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen paliw na rynkach światowych, Orlen niemal całkowicie zrezygnował z tej marży, redukując ją do minimalnego poziomu.

Po rozpoczęciu ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, cena ropy na świecie gwałtownie wzrosła. Przed tymi wydarzeniami baryłka ropy Brent kosztowała poniżej 70 dolarów. W poniedziałek, cena ta osiągnęła niemal 104 dolary, a chwilami dochodziła nawet do 117 dolarów. Wzrost cen ropy przełożył się na znaczące podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce.

W poniedziałek kurs akcji Orlenu wahał się, ostatecznie kończąc sesję ze spadkiem o 0,1 proc., osiągając cenę 118,88 zł za akcję.

Ropy w Polsce nie zabraknie

Płocki koncern paliwowy zapewnił, że dostawy ropy do rafinerii są realizowane zgodnie z harmonogramem i nie są w żaden sposób zagrożone. Orlen na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i jej potencjalny wpływ na rynki surowcowe oraz szlaki transportu morskiego.

Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła praktycznie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu morskiego z Zatoki Perskiej. Przepuszczane są głównie dostawy z Iranu, a niemal całkowite zatrzymanie ruchu spowodowało zatory w eksporcie.

Premier Donald Tusk zapewnił, że wojna w Iranie nie spowoduje braku paliwa w Polsce. Podkreślił, że w perspektywie tygodni nie ma powodu do niepokoju, zastrzegając jednocześnie, że konsekwencje przedłużającej się wojny są trudne do przewidzenia.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw w kilku krajach europejskich. Koncern rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Orlen planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W wyniku ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, atakując amerykańskie bazy wojskowe oraz infrastrukturę cywilną.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Wielki gracz odcina gaz dla Polski? Orlen dostał niepokojące wieści z Bliskiego…
Gala Orlen na Straży
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN
CENY PALIW