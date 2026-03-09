Orlen obniża marżę "niemal do zera". Ma to ograniczyć wzrost cen paliw

Orlen obniżył marżę na olej napędowy niemal do zera w reakcji na wzrost cen ropy.

Dostawy ropy do rafinerii Orlenu nie są zagrożone.

Premier Tusk zapewnia, że wojna w Iranie nie spowoduje braku paliw w Polsce.

Orlen redukuje marżę na olej napędowy

Jak poinformowało biuro prasowe koncernu, średnia marża detaliczna Orlenu na litrze oleju napędowego w 2025 roku wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. W odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen paliw na rynkach światowych, Orlen niemal całkowicie zrezygnował z tej marży, redukując ją do minimalnego poziomu.

Po rozpoczęciu ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, cena ropy na świecie gwałtownie wzrosła. Przed tymi wydarzeniami baryłka ropy Brent kosztowała poniżej 70 dolarów. W poniedziałek, cena ta osiągnęła niemal 104 dolary, a chwilami dochodziła nawet do 117 dolarów. Wzrost cen ropy przełożył się na znaczące podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce.

W poniedziałek kurs akcji Orlenu wahał się, ostatecznie kończąc sesję ze spadkiem o 0,1 proc., osiągając cenę 118,88 zł za akcję.

Ropy w Polsce nie zabraknie

Płocki koncern paliwowy zapewnił, że dostawy ropy do rafinerii są realizowane zgodnie z harmonogramem i nie są w żaden sposób zagrożone. Orlen na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i jej potencjalny wpływ na rynki surowcowe oraz szlaki transportu morskiego.

Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła praktycznie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu morskiego z Zatoki Perskiej. Przepuszczane są głównie dostawy z Iranu, a niemal całkowite zatrzymanie ruchu spowodowało zatory w eksporcie.

Premier Donald Tusk zapewnił, że wojna w Iranie nie spowoduje braku paliwa w Polsce. Podkreślił, że w perspektywie tygodni nie ma powodu do niepokoju, zastrzegając jednocześnie, że konsekwencje przedłużającej się wojny są trudne do przewidzenia.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw w kilku krajach europejskich. Koncern rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Orlen planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W wyniku ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, atakując amerykańskie bazy wojskowe oraz infrastrukturę cywilną.

