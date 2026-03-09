Zaległości w ZUS mogą powstać przez pomyłkę. Nowy system powiadomień pomoże uniknąć odsetek

Skąd biorą się długi w ZUS? Problem dotyczy setek tysięcy firm

Dane ZUS pokazują, że na ponad 3,1 miliona przedsiębiorców, aż 626 tysięcy ma pewne zadłużenie. Często to drobne kwoty, które biorą się z prostych pomyłek, na przykład z przelewu na złą kwotę. To sygnał alarmowy, bo problem dotyka zaskakująco dużej grupy płatników składek, którzy często nawet nie wiedzą, że ich dług rośnie.

Przyczyną takich zaległości, jak informuje ZUS, bywa zwykłe zapomnienie o terminowej wpłacie. Niekiedy jednak problem jest głębszy i wiąże się z zatorami płatniczymi czy chwilową utratą płynności finansowej. Niezależnie od powodu, brak szybkiej reakcji może prowadzić do naliczenia bolesnych odsetek za zwłokę ZUS i dalszych komplikacji.

ZUS wprowadza nowy system powiadomień. Jak teraz dowiesz się o długu?

Aby pomóc przedsiębiorcom uniknąć spirali zadłużenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę, o której poinformował 9 marca 2026 roku. Od teraz informacje o zaległościach za ostatni miesiąc będą wysyłane na bieżąco. Głównym celem tej zmiany jest umożliwienie płatnikom szybkiego uregulowania zapomnianej składki, zanim niewielkie zadłużenie w ZUS stanie się poważnym problemem.

Do tej pory system opierał się na wiadomościach wysyłanych przez portal PUE ZUS, ale teraz cała procedura ma być znacznie prostsza i podzielona na trzy etapy. Najpierw przedsiębiorca otrzyma informację o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero w ostateczności upomnienie. To rozwiązanie, które po udanym pilotażu w kilku województwach, jest już wdrażane w całym kraju.

Dostałeś pismo z ZUS? Sprawdź, co zawiera nowe wezwanie do zapłaty

Nowe wezwanie do zapłaty to swego rodzaju „pigułka” informacyjna, która precyzyjnie wyjaśnia sytuację finansową płatnika. Dzięki niemu dowiemy się, jakiego miesiąca rozliczeniowego dotyczy zaległość i jaki był pierwotny termin płatności. W wiadomości znajdzie się dokładna kwota zadłużenia wraz z ewentualnymi odsetkami, a także indywidualny numer rachunku do dokonania wpłaty. Dodatkowo, dokument wskaże miejsce w systemie PUE ZUS, gdzie można sprawdzić szczegóły dotyczące swojego salda.

Jak włączyć powiadomienia e-mail i SMS w PUE ZUS, by nie przegapić terminu?

Aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki i być na bieżąco z korespondencją, nie trzeba codziennie logować się na swoje konto w PUE ZUS. Warto pamiętać o prostej, ale niezwykle przydatnej funkcji, jaką oferuje platforma. Wystarczy po zalogowaniu na swoje konto aktywować w ustawieniach powiadomienia SMS lub e-mail. Będą one informować o każdej nowej wiadomości w systemie. Dzięki temu żadne wezwanie do zapłaty ZUS czy inny ważny dokument nie umknie naszej uwadze, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów i nieporozumień.