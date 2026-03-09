ZUS kończy przeliczać emerytury czerwcowe. Nie każdy dostanie podwyżkę

Dostajesz niskie świadczenie z ZUS tylko dlatego, że przeszedłeś na emeryturę w złym terminie? ZUS kończy właśnie wielką akcję, która ma naprawić tę historyczną niesprawiedliwość. Okazuje się jednak, że nie wszyscy objęci zmianami zobaczą na koncie wyższy przelew, a przyczyny mogą zaskoczyć.

Wyższe emerytury czerwcowe dla seniorów. Kogo dotyczy przeliczenie ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy wielką akcję przeliczania tak zwanych emerytur czerwcowych. To dobra wiadomość dla wielu seniorów. Proces ten, wynikający z ustawy z sierpnia 2025 roku, odbywa się automatycznie i dotyczy osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dla większości z nich oznacza to szansę na wyższe świadczenie emerytalne.

Zmiana ta naprawia historyczną niesprawiedliwość, przez którą czerwcowi emeryci mogli otrzymywać niższe kwoty niż osoby przechodzące na świadczenie w innych miesiącach. Nowe przeliczenia, jak informuje ZUS, są analogiczne do tych stosowanych w maju, co zapewnia bardziej sprawiedliwe warunki. Instytucja poinformowała na początku marca tego roku, że zakończyła już działania w 98 proc. wszystkich spraw objętych ustawą.

Podwyżka emerytury czerwcowej. Ile wynosi wyrównanie i kto na nim skorzystał?

Na zmianach skorzystały osoby, którym przyznano lub przeliczono emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, a także pobierający po nich renty rodzinne. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zdecydowaną większość (74%) stanowią kobiety. Spośród ponad 129 tysięcy osób, które już otrzymały świadczenia w nowej wysokości, aż 76% otrzymało wyczekiwaną podwyżkę emerytury. Średni wzrost świadczenia wyniósł 172,11 zł brutto miesięcznie, co dla wielu domowych budżetów jest z pewnością odczuwalną ulgą.

Przeliczenie emerytury bez podwyżki? ZUS wyjaśnia, dlaczego nie każdy zyskał

Warto jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku ponowne przeliczenie oznaczało podwyżkę, co naturalnie może budzić pytania wśród niektórych świadczeniobiorców. Choć ich sprawy zostały ponownie przeanalizowane zgodnie z nowymi przepisami, ostateczna kwota na przelewie nie wzrosła. Jak wyjaśnia ZUS, taka sytuacja nie jest błędem, lecz wynika ze specyfiki obowiązujących przepisów dotyczących świadczeń minimalnych i łączonych.

Głównym powodem braku podwyżki jest sytuacja, w której wyliczona na nowo emerytura wciąż okazywała się niższa od gwarantowanej emerytury minimalnej, którą dana osoba już otrzymuje. Inny przypadek dotyczy osób pobierających tak zwaną rentę wdowią, czyli świadczenie zbiegowe, w maksymalnej wysokości. Jeśli kwota ta osiągnęła już ustawowy limit, przeliczenie jednego z jej składników niestety nie mogło wpłynąć na jej zwiększenie.

Czy trzeba składać wniosek o przeliczenie emerytury? ZUS informuje o terminach

Najważniejsza i zarazem najlepsza informacja dla seniorów jest taka, że nie muszą oni podejmować absolutnie żadnych działań. Cały proces odbywa się z urzędu, co oznacza brak konieczności składania jakichkolwiek wniosków, wypełniania formularzy czy wizyt w placówkach ZUS. Instytucja ma obowiązek wysłać oficjalną decyzję pocztą do każdej osoby, której świadczenie zostało ponownie obliczone. Ostatnie pisma mają dotrzeć do adresatów w kwietniu 2026 roku. Warto więc uzbroić się w cierpliwość, czekać na listonosza i sprawdzać stan konta, licząc na pozytywne wieści o wyższej emeryturze.

