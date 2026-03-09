Przemysław Czarnek złożył projekt ustawy obniżający VAT z 23% do 8% oraz akcyzę o 9-10% w celu zmniejszenia cen paliw.

PiS zarzuca rządowi Donalda Tuska "łupienie Polaków" poprzez wysokie ceny paliw, które są "dramatem" dla rolników, przewoźników i milionów rodzin.

Propozycja ma na celu wsparcie Polaków w czasie kryzysu i zapewnienie im dostępu do paliwa w przystępnej cenie.

Obniżenie podatków na paliwo, które obecnie generują 80-90 mld zł rocznie, mogłoby znacznie zwiększyć już wysoki deficyt budżetowy.

Projekt ustawy PiS dotyczący cen paliw

Kandydat PiS na premiera, poseł Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy mającej obniżyć podatki zawarte w cenie paliwa. Propozycja pojawiła się krótko po tym, jak polityk został wskazany jako kandydat swojej partii na premiera. Polityk krytykował działania obecnego rządu w sprawie cen paliw, wskazując, że ich wzrost jest odczuwalny dla wielu grup społecznych.

„(Donald) Tusk łupi Polaków” – przekonywał Czarnek obarczając rząd odpowiedzialnością za wzrost ceny paliw na stacjach benzynowych.Według autora projektu państwo powinno aktywnie reagować na rosnące koszty tankowania.

Czarnek: niższy vat i akcyza na paliwo

Projekt ustawy zakłada czasowe obniżenie VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy o około 9–10 proc. Zdaniem polityka takie rozwiązanie miałoby szybko przełożyć się na niższe ceny na stacjach.

„Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS, który obniża czasowo podatek VAT (na paliwo) z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9-10 proc.” – oświadczył Przemysław Czarnek.Polityk podkreślał, że państwo powinno wspierać obywateli w okresie rosnących kosztów życia.

„Chodzi o to, by dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela”. Dodał również, że dostęp do paliwa w przystępnej cenie powinien być jednym z podstawowych obowiązków państwa.

Ceny paliw a sytuacja budżetu państwa

Zmniejszenie podatków zawartych w cenie paliwa mogłoby jednak oznaczać wyraźne zmniejszenie dochodów państwa. Z VAT i akcyzy od paliw do budżetu trafia obecnie około 80–90 mld zł rocznie.

Jednocześnie w ustawie budżetowej na 2026 rok zapisano deficyt w wysokości 271,7 mld zł. Ewentualna obniżka podatków od paliwa bez ograniczenia wydatków mogłaby więc dodatkowo zwiększyć lukę w finansach publicznych.

PTNW - Modzelewski