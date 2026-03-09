Magazyny gazu w UE są wypełnione w niecałych 30%, znacznie poniżej średniej 5-letniej wynoszącej 43,4%.

Polska wyróżnia się lepszym wynikiem, z zapełnieniem magazynów na poziomie blisko 49%.

Niektóre kraje, jak Niemcy czy Holandia, mają bardzo niskie zapełnienie magazynów (odpowiednio 21,2% i 9,4%).

Sytuacja w Europie jest zróżnicowana, z Hiszpanią i Włochami mającymi ponad 46% zapasów, a inne kraje, jak Czechy czy Węgry, około 30%.

Jak wyglądają zapasy gazu w Polsce?

Polska wypada zaskakująco dobrze na tle reszty kontynentu, jeśli chodzi o gromadzenie rezerw błękitnego paliwa. Najnowsze dane Gas Infrastructure Europe wskazują, że zapełnienie magazynów gazu w Polsce wynosi 48,8 proc. W naszych podziemnych magazynach zgromadzono już 17,73 TWh tego surowca.

Na pierwszy rzut oka widać ogromną różnicę w porównaniu z największymi unijnymi gospodarkami. W Niemczech, które przez lata były uzależnione od rosyjskiego gazu, magazyny są wypełnione zaledwie w 21,2 proc. Niewiele lepiej jest we Francji, gdzie wskaźnik ten wynosi 21,9 proc. Nasz wynik jest więc ponad dwukrotnie lepszy. Warto jednak dodać, że i tak jesteśmy nieco poniżej naszej własnej, 5-letniej średniej dla tego okresu, która wynosiła 54,6 proc. Mimo to, w obecnej sytuacji, jest to solidna zaliczka przed kolejnym sezonem grzewczym.

Jaki jest poziom zapasów gazu w Europie?

Ogólny obraz dla całej Wspólnoty nie jest już tak optymistyczny. Obecnie magazyny gazu w Europie są wypełnione średnio w 29,4 proc., podczas gdy średnia z ostatnich pięciu lat dla tego okresu wynosiła 43,4 proc. Oznacza to, że Unia jako całość ma wyraźny deficyt i wolniej niż zwykle odbudowuje rezerwy strategicznego surowca.

Sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana w poszczególnych krajach. Na jednym biegunie mamy państwa, które mogą pochwalić się wysokim poziomem rezerw. Liderem jest Hiszpania z magazynami zapełnionymi w 55,8 proc. Dobrze radzą sobie również Włochy, gdzie wskaźnik ten wynosi 46,2 proc.

Z drugiej strony są kraje, których sytuacja może budzić poważny niepokój. Absolutnym outsiderem jest Holandia, której magazyny są wypełnione zaledwie w 9,4 proc. Państwa naszego regionu, takie jak Czechy (30,4 proc.) i Węgry (34,1 proc.), utrzymują poziom zbliżony do unijnej średniej.

