Polska będzie przesyłać gaz na Ukrainę, Litwę i Słowacją! Ogłoszono decyzje lokalizacyjne gazociągu

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-16 14:18

Gaz-System ogłosił wydanie pięciu decyzji lokalizacyjnych dla gazociągu, który ma przesyłać gaz na Litwę, Słowację i Ukrainę. Co więcej, gazociąg umożliwi transport paliwa z terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

Rurociąg z napisem „NATURAL GAS” i strzałkami wskazującymi kierunek przepływu paliwa, symbolizujący strategiczne inwestycje gazowe. Na Super Biznes przeczytasz o planach Gaz-Systemu dotyczących połączeń z Litwą, Słowacją i Ukrainą oraz terminalem LNG.

i

  • Gaz-System uzyskał decyzje lokalizacyjne dla kluczowego gazociągu.
  • Inwestycja połączy Polskę z Litwą, Słowacją i Ukrainą.
  • Gazociąg umożliwi transport LNG z terminala w Zatoce Gdańskiej.
  • Prace budowlane rozpoczną się na przełomie 2026 i 2027 roku.

Są decyzje lokalizacyjne dla strategicznego gazociągu dla Europy Środkowo-Wschodniej

Gaz-System, polski operator systemu przesyłowego gazu, poinformował o wydaniu pięciu decyzji lokalizacyjnych dla strategicznego gazociągu. Ta ważna inwestycja ma na celu zintegrowanie krajowego systemu przesyłu gazu z gazociągami na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Jak podkreśla Gaz-System, jest to kluczowy element programu inwestycyjnego Korytarz Centrum-Wschód.

Planowane gazociągi Wronów – Rozwadów i Rozwadów – Strachocina stanowią uzupełnienie już istniejących elementów Korytarza Centrum-Wschód. Do tej pory uruchomiono gazociąg Gustorzyn-Wronów oraz transgraniczne połączenie Polska – Litwa. Nowe gazociągi, o łącznej długości ponad 280 kilometrów, mają usprawnić współpracę systemu przesyłowego z trzema interkonektorami: Litwą, Słowacją oraz Ukrainą.

Inwestycja umożliwi także transport błękitnego paliwa odbieranego z budowanego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej na południe kraju. To strategiczne rozwiązanie wzmocni dywersyfikację źródeł energii i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Inwestycja prowadzona będzie w województwach lubelskim i podkarpackim: wojewodowie wydali wszystkie pięć decyzji lokalizacyjnych dla projektowanego połączenia pomiędzy węzłami gazowymi we Wronowie i Strachocinie – poinformował Gaz-System w komunikacie. To ważny krok naprzód, który otwiera drogę do dalszych etapów realizacji projektu.

Harmonogram prac budowy nowego gazociągu

Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na przełomie 2026 i 2027 roku, po wyłonieniu wykonawców prac. W tym roku, poza wyborem wykonawców robót budowlanych, planowane jest także m.in. geodezyjne wytyczenie pasa budowlano montażowego, a także sprawdzenie archeologiczne i zabezpieczenie saperskie – przekazała spółka.

Gazociąg Wronów - Rozwadów będzie miał długość ok. 120 km, a jego trasa przebiegnie przez 11 gmin w województwie lubelskim i dwie gminy na Podkarpaciu. Na trasie gazociągu przewidziano budowę sześciu zespołów zaporowo upustowych. Gazociąg Rozwadów – Strachocina o długości ok. 162 km będzie zlokalizowany w 19 gminach województwa podkarpackiego.

Gaz-System zwrócił uwagę, że gazociąg połączy węzeł gazowy Rozwadów II, projektowany w ramach inwestycji Wronów – Rozwadów, z rozbudowanymi węzłami w Głuchowie i Strachocinie. W ten sposób ta położona w powiecie sanockim wieś zyska kolejny, po trzech gazociągach i węźle gazowym wybudowanych w ramach Korytarza Północ-Południe oraz podziemnym magazynie gazu, ważny element gazowej infrastruktury – zaznaczył operator.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu. Dzięki strategicznym inwestycjom, takim jak Korytarz Centrum-Wschód, Polska umacnia swoją pozycję jako kluczowy gracz na europejskim rynku energetycznym.

