Majątek Przemysława Czarnka. Ogromny dom przepisał na żonę

gh

Majątek kandydata PiS na premiera. Wyjątkowo puste oświadczenie Przemysława CZarnka

Przemysław Czarnek w przeszłości był wojewodą województwa lubelskiego, oraz ministrem nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Teraz - jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne w 2027 roku - ma zostać premierem. Polityk obejmował do tej pory stanowiska, które powinny mu przynieść niemały majątek. A jak jest w rzeczywistości?

Okazuje się, że oświadczenie majątkowe Przemysława Czarnka jest dosyć... puste. W jego ubiegłorocznym oświadczeniu (najnowsze aktualne, politycy jeszcze nie publikowali oświadczeń za 2025 rok) posiadał jedynie 15 tys. zł oszczędności, oraz pięcioprocentowy udział w spadku, w którym znajdował się dom, działki, oraz mieszkania o łącznej wartości około 60 tys. zł.

Polityk nie ma na własność domu, mieszkania, ani ruchomości wartych więcej niż 10 tys. zł. Żadnego auta, zegarka, drogich mebli, czy dzieł sztuki.

Do tego jest zadłużony w franku szwajcarskim - do spłaty zostało mu 75 tys. franków (ok. 355 tys. zł!), oraz pożyczka z Sejmu, z której musi spłacić jeszcze 20 tys. zł (a przynajmniej na tyle wynosił stan jego kredytów na 2024 rok).

Ile zarabia Przemysław Czarnek?

Jak się okazuje, Przemysław Czarnek w 2024 roku zarobił 126 tys. zł z diety i uposażenia sejmowego. Ponadto otrzymał ponad 100 tys. zł z tytułu praw autorskich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i niemal 35 tys. zł z European Central Academy.

Przeliczając to na miesięczne zarobki, były minister nauki zarabiał średnio 21 750 zł miesięcznie! To więcej niż zebrane przez niego oszczędności.

Dlaczego oświadczenie Czarnka jest takie puste? Przepisał majątek na żonę

Jak się okazuje, w oświadczeniu majątkowym z 2023 roku Przemysław Czarnek miał 220-metrowy dom z działką wart około miliona złotych. Dlaczego nie wpisał go do oświadczenia w 2024 roku?

Polityk PiS powiedział w rozmowie z "Faktem", że udziały w tych nieruchomościach przepisał w listopadzie 2023 roku na swoją żonę. Skorygował to również w oświadczeniu majątkowym.

Sedno Sprawy - Czarnek

QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację? Pytanie 1 z 10 Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza? 1 stycznia 1989 roku 1 stycznia 1990 roku 1 stycznia 1995 roku Następne pytanie