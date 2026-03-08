Ryszard Krauze stracił imperium warte miliardy złotych, m.in. przez nietrafione inwestycje w Kazachstanie i Rosji, co doprowadziło do upadku Prokomu.

Jak upadali polscy milionerzy? Od szczytu na samo dno

Jeszcze niedawno ich nazwiska były na listach najbogatszych Polaków, a historie ich sukcesu inspirowały tysiące. Byli bohaterami okładek magazynów biznesowych, budowali imperia warte miliardy i wydawało się, że nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Dziś wielu z nich jest symbolem porażki – biznesów pogrzebanych przez afery, gigantyczne długi czy nietrafione decyzje. Ich historie to przykłady na to, jak spektakularne bankructwa potrafią wstrząsnąć nie tylko rynkiem, ale i opinią publiczną.

Ryszard Krauze, Henryk Kania, Janusz Palikot – to tylko kilka nazwisk, które pokazują, jak w polskim kapitalizmie droga ze szczytu na samo dno może być zaskakująco krótka. Każda z tych historii jest inna, ale łączy je jedno: błyskawiczna utrata fortuny i statusu, które budowali latami.

Browar Palikota w Tenczynku zamknięty na cztery spusty

Ryzykowne inwestycje i długi. Przypadki Krauzego i Kani

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest historia Ryszarda Krauzego. Na początku XXI wieku był jednym z najpotężniejszych ludzi w kraju. Jego firma informatyczna Prokom zdobywała gigantyczne kontrakty publiczne, a majątek biznesmena liczono w miliardach złotych. Jak przypominały media branżowe, w 2007 roku wartość jego spółek szacowano nawet na 17 mld zł. Potem jednak przyszły problemy. Jak opisywano, nietrafione inwestycje w sektor naftowy w Kazachstanie i Rosji pociągnęły jego finanse na dno. Krauze przez lata wyprzedawał majątek i walczył z wierzycielami, a jego imperium w zasadzie przestało istnieć.

Inną głośną historią jest upadek Henryka Kani, nazywanego „królem wędlin”. Jego zakłady mięsne zaopatrywały największe sieci handlowe, w tym Biedronkę, a przychody sięgały miliardów. W 2019 roku firma zaczęła się jednak chwiać pod ciężarem rosnącego zadłużenia, które ostatecznie przekroczyło 833 mln zł. Rok później sąd ogłosił upadłość. Jak donosił „Puls Biznesu” w jego przypadku do upadku doprowadziła afera finansowa, w której według prokuratury wystawiono ok. 5,5 tys. tzw. pustych faktur o łącznej wartości 740 mln zł, co miało na celu m.in. wyłudzenie podatku VAT. Henryk Kania podkreśla jednak, że nie jest przestępcą i nie czuje się nim. Wysłał list otwarty do premiera Donalda Tuska i przekonuje, że jest kozłem ofiarnym, a cała sprawa jest jedynie zasłoną mającą na celu krycie przestępców, którzy odnieśli gigantyczne korzyści kosztemjego rodziny. Obecnie przebywa w Argentynie.

Gdy biznes spotyka się z prokuraturą. Sprawy Palikota, Bykowskiego i Gawronika

Chociaż upadki polskich milionerów często kojarzą się z nietrafionymi decyzjami biznesowymi, niektóre historie mają znacznie mroczniejsze tło, związane z poważnymi zarzutami prokuratorskimi. Zanim Janusz Palikot stał się jedną z barwniejszych postaci polityki, był skutecznym biznesmenem, który zbił fortunę m.in. na produkcji alkoholu. W połowie lat 2000. jego majątek szacowano na ponad 300 mln zł. Z czasem jednak jego biznesowa gwiazda zaczęła gasnąć, a media informowały o problemach finansowych i zatrzymaniu przez CBA w związku z podejrzeniami oszustw.

Mniej znaną publicznie, ale tragiczną w skutkach, była działalność Piotra Bykowskiego. Stworzony przez niego Bank Staropolski okazał się piramidą finansową, w której oszczędności straciło blisko 147 tys. klientów. Sprawa zakończyła się jednym z największych skandali finansowych tamtych lat i wyrokiem więzienia dla Bykowskiego. Z kolei Aleksander Gawronik, ikona biznesu lat 90., który dorobił się na sieci kantorów, z czasem zaczął być kojarzony ze światem przestępczym. Mimo uniewinnienia w głośnej sprawie dotyczącej zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary, jego biznesowa reputacja legła w gruzach.

Historie ludzi, którzy w mgnieniu oka stracili wszystko, pokazują brutalną prawdę o świecie wielkiego biznesu. Droga na szczyt bywa szybka, ale upadek potrafi być jeszcze gwałtowniejszy. Jak zauważał „Puls Biznesu”, w Polsce bankructwa przedsiębiorców często budzą skrajne emocje – jedni widzą w upadłych biznesmenach ofiary systemu, inni dowód na nieuczciwość i podejmowanie zbyt dużego ryzyka.