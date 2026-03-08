Z artykułu dowiesz się:

Dlaczego tylko 10,7 proc. Polek chce własnej firmy – ponad dwa razy mniej niż mężczyźni.

Jak Polki reagują na przymusowy powrót do biura i dlaczego wybierają negocjacje.

Co bardziej przebodźcowuje kobiety w biurze niż mężczyzn – i co z tym zrobić.

Dlaczego ponad połowa Polek traktuje pracę jako coś więcej niż tylko źródło dochodu.

Stały etat czy własna firma? Polki wybierają bezpieczeństwo zawodowe

Badanie opinii SW Research, przeprowadzone w listopadzie 2025 roku na zlecenie Devire, objęło 300 respondentów. Wyniki są jednoznaczne. Aż 41,5 proc. kobiet deklaruje, że w najbliższych latach wybrałoby stały etat. To forma zatrudnienia, która daje przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa.

Kolejne 22,6 proc. wskazuje na etat hybrydowy z dużą swobodą zarządzania zadaniami. To znacząco więcej niż wśród mężczyzn, gdzie ten odsetek wynosi 13,2 proc. Polki chcą elastyczności, ale w ramach stabilnej umowy.

Największy kontrast widać przy samozatrudnieniu. Własną działalność gospodarczą rozważa zaledwie 10,7 proc. kobiet. Wśród mężczyzn ten odsetek sięga aż 26,5 proc.. Freelancing w modelu projektowym to opcja tylko dla 3,8 proc. Polek. Dane są jasne: polskie kobiety nie uciekają od etatów. Wręcz przeciwnie – cenią je za przewidywalność.

Praca zdalna Polek: negocjacje zamiast natychmiastowej rezygnacji

Praca zdalna i hybrydowa to dziś standard oczekiwań. Blisko 70 proc. Polek wybrałoby model łączący pracę z biura i z domu. Najliczniejsza grupa, bo 30,8 proc., preferuje pracę zdalną przez 2–3 dni w tygodniu.

Co by się stało, gdyby pracodawca nakazał powrót do biura po roku udanej pracy zdalnej? Aż 37,1 proc. kobiet próbowałoby negocjować model hybrydowy. Wśród mężczyzn taką postawę deklaruje 31,1 proc. Polki preferują dialog, a nie konfrontację.

Tylko 7,5 proc. Polek uznałoby taki nakaz za bezpośredni powód do odejścia. Dla porównania wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 10,6 proc.. Kolejne 18,9 proc. kobiet zaczęłoby szukać pracy zdalnej lub hybrydowej, ale bez natychmiastowej rezygnacji. Polki nie palą mostów. Najpierw rozmawiają.

Przebodźcowanie w biurze: hałas i chaos komunikacyjny to główne problemy Polek

Środowisko pracy ma ogromne znaczenie dla kobiet. Aż 44 proc. Polek wskazuje hałas – na przykład w przestrzeniach open space – jako główne źródło przebodźcowania. To niemal 9 punktów procentowych więcej niż wśród mężczyzn (35,1 proc.).

Drugą bolączką jest chaos komunikacyjny i brak jasnych priorytetów. Męczy on 36,5 proc. kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn – 27,8 proc. To istotna różnica, która powinna skłonić pracodawców do działania.

Ogółem 56,7 proc. Polaków częściej doświadcza przebodźcowania w biurze niż w domu. Wśród kobiet ten odsetek rośnie do 59 proc.. Aż 32,1 proc. Polek uważa, że firmy powinny wprowadzać jasne zasady cyfrowej higieny. Kolejne 44 proc. oczekuje takich regulacji przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Rekrutacja a AI: Polki wolą człowieka niż algorytm

Kobiety nie odrzucają technologii w rekrutacji. Są jednak bardziej wyczulone na jej ograniczenia. Aż 21,4 proc. Polek uważa wykorzystanie AI w preselekcji CV za niesprawiedliwe i woli kontakt z człowiekiem. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 16,6 proc.

Kolejne 29,6 proc. kobiet akceptuje sztuczną inteligencję w rekrutacji, ale pod jednym warunkiem: ostateczną decyzję musi podjąć rekruter. To ważna informacja dla działów HR i firm korzystających z narzędzi opartych na AI.

Największym problemem rekrutacyjnym dla 30,8 proc. Polek jest brak informacji zwrotnej. To aż o 8 punktów procentowych więcej niż wśród mężczyzn (22,5 proc.). Dla 15,7 proc. barierą jest zbyt wiele etapów rekrutacji, a dla kolejnych 15,7 proc. – zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź.

Dla Polek rekrutacja to nie tylko proces, ale też relacja. Wolą budować ją z człowiekiem niż z algorytmem, co nie oznacza, że są przeciwne nowym technologiom

– komentuje Magdalena Kanclerz, Regional Director z agencji rekrutacyjnej Devire.

Poczucie sensu w pracy: Polki wyraźnie na prowadzeniu

To jeden z najbardziej optymistycznych wniosków raportu. Aż 14,5 proc. kobiet zdecydowanie czuje, że ich praca daje im spełnienie. To ponad dwukrotnie więcej niż wśród mężczyzn, gdzie ten odsetek wynosi zaledwie 6,6 proc.. Kolejne 40,9 proc. kobiet odpowiada „raczej tak”.

Oznacza to, że ponad połowa Polek postrzega swoją pracę jako coś więcej niż tylko źródło dochodu. To ważny sygnał dla pracodawców. Kobiety angażują się głębiej, gdy czują, że praca ma sens.

Stabilność, elastyczność, dialog – portret zawodowy Polek 2026

Wyniki naszego badania pokazują, że Polki podchodzą do pracy w sposób strategiczny i świadomy. Szukają stabilności, ale nie kosztem elastyczności. Częściej negocjują niż odchodzą. Oczekują uporządkowanego środowiska i jasnej komunikacji. Dla pracodawców to sygnał, że kultura organizacyjna, transparentność i jakość zarządzania będą w najbliższych latach kluczowe w budowaniu zaangażowania kobiet

– podsumowuje Magdalena Kanclerz z Devire.

Źródło: 'Raport Trendów 2026' Devire. Badanie opinii SW Research na zlecenie Devire, listopad 2025. Metodologia: CAWI. N=300.