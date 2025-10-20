Polska jedynym krajem w UE z wiekiem emerytalnym kobiet na poziomie 60 lat – większość państw europejskich ma już zrównany wiek emerytalny dla obu płci na poziomie 62-67 lat

– większość państw europejskich ma już zrównany wiek emerytalny dla obu płci na poziomie 62-67 lat Bez reform emerytury spadną dramatycznie – MFW prognozuje, że do 2050 roku przeciętna emerytura może zrównać się z minimalną, tworząc uniwersalny system

– MFW prognozuje, że do 2050 roku przeciętna emerytura może zrównać się z minimalną, tworząc uniwersalny system Niski wiek emerytalny uderza w kobiety – wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza świadczenia niższe o ponad tysiąc złotych w porównaniu do mężczyzn

– wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza świadczenia niższe o ponad tysiąc złotych w porównaniu do mężczyzn Niemcy już podniosły wiek emerytalny – u naszego sąsiada kobiety i mężczyźni przechodzą na emeryturę po ukończeniu ponad 66 lat, a docelowo ma to być 67 lat

Wiek emerytalny w Polsce – dlaczego system wymaga pilnych reform

Starzenie się polskiego społeczeństwa stanowi poważne wyzwanie dla systemu emerytalnego. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzegają: bez reform w ciągu kilku dekad może on stać się niewydolny, szczególnie dla osób o niskich dochodach, kobiet i pracowników niestandardowych.

"Bez żadnych reform do 2050 r. średni wskaźnik świadczeń spadnie z 45 do 29 procent" – ostrzegają ekonomiści MFW. Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństwa wiązałoby się z dodatkowymi kosztami fiskalnymi w wysokości około 6 punktów procentowych PKB do 2050 roku.

Wiek emerytalny kobiet – dlaczego wyrównanie to konieczność

Zdaniem prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak z SGH zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to absolutna konieczność. Dzisiejszy niski wiek emerytalny kobiet wynoszący 60 lat dyskryminuje właśnie kobiety – ich świadczenia są mniejsze niż świadczenia mężczyzn o ponad 1000 złotych, ze względu na to, że szybciej przechodzą na emeryturę i krócej pracują.

Właściwie już we wszystkich krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest równy. Polska jest w ogonie Europy. Osiem krajów UE wprowadziło rozwiązania, w których wiek emerytalny zmienia się automatycznie wraz ze zmianą długości trwania życia.

Raport Polskiej Sieci Ekonomii dla ZUS podkreśla: "Niższy wiek emerytalny kobiet w sposób drastyczny przyczynia się do obniżania wysokości ich świadczeń. Nierówny wiek emerytalny uderza zarówno w same uprawnione, jak i w całe społeczeństwo".

Reformy systemu emerytalnego – co proponują eksperci

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że potrzebne jest kompleksowe podejście. Wśród rozwiązań wymieniono:

wyrównanie i podnoszenie wieku emerytalnego wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia,

wydłużenie efektywnego życia zawodowego z zachętami do pracy dla emerytów,

wdrożenie minimalnego okresu składkowego.

Wiek emerytalny w Polsce – hipokryzja polityków

"Jeśli chodzi o wiek emerytalny to żyjemy w czasach hipokryzji" – stwierdził dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego. Żaden polityk nie przyzna się publicznie, że należy podnieść wiek emerytalny, bo wie, że takie deklaracje oznaczają przegraną w wyborach.

Decydenci boją się dotknąć tego tematu, a jednocześnie wolą rozdawać przed wyborami różne dodatki emerytalne – trzynastki, podwyżki dla stulatków, emerytury pomostowe. Chodzi o wykorzystanie tematu emerytów dla bieżących potrzeb politycznych, a nie o systemowe rozwiązania. Ekspert ostrzega, że skończy się na tym, że będziemy musieli podnieść podatki i z tego opłacać zobowiązania wobec emerytów.

Wiek emerytalny w Niemczech i innych krajach UE

W Niemczech wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosił w 2025 roku już ponad 66 lat. Docelowo ma zostać podniesiony do 67 lat do roku 2029. W większości państw Unii Europejskiej wiek emerytalny wynosi średnio 65 lat i mieści się w przedziale 62-67 lat.

Austria podnosi wiek emerytalny kobiet z 60 do 65 lat do 2033 roku, a Dania ma osiągnąć wiek emerytalny 74 lat dla obu płci do 2060 roku. Polska, utrzymując wiek emerytalny kobiet na poziomie 60 lat, pozostaje wyjątkiem na tle europejskich trendów.

Przeciętne trwanie życia w Polsce

Z raportu GUS wynika, że w 2023 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 74,7 roku, a kobiet 82 lata. W stosunku do 1990 roku było to więcej o 8,5 roku dla mężczyzn i 6,8 roku dla kobiet.

Od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązuje powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które zdecydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogą kontynuować zatrudnienie, a ich przyszła emerytura będzie wyższa.

