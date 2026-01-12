Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus oferuje "czystą kartę", resetując limity i umożliwiając ponowne skorzystanie z 36 miesięcy ulgi, nawet jeśli wcześniej została ona wykorzystana

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychody za 2025 r. nie przekroczyły 120 000 zł, prowadzący działalność co najmniej 60 dni w 2025 r. i rozliczający się na skali, liniowo lub ryczałtem (z VAT)

Kluczowe jest pilnowanie terminów zgłoszeniowych: podstawowy termin to 31 stycznia 2026 r., a dla nowych działalności 7 dni od startu, z koniecznością użycia odpowiedniego kodu ZUS

Przepisy nie wprowadzają sztywnej 24-miesięcznej przerwy między okresami ulgi, co pozwala na elastyczne korzystanie z Małego ZUS plus przez dłuższy czas.

Mały ZUS plus 2026: Na czym polega „czysta karta” dla firm?

Od 1 stycznia 2026 r. przedsiębiorcy zyskują swoistą „czystą kartę” w ramach popularnej ulgi na składki społeczne. Mały ZUS plus pozwala opłacać niższe składki, których podstawa jest liczona od dochodu z działalności za poprzedni rok. Zmiany nie obejmują jednak składki zdrowotnej, która pozostaje opłacana na zasadach ogólnych. Główna nowość polega na zresetowaniu dotychczasowych limitów. Nowe zasady Małego ZUS plus oznaczają, że od stycznia 2026 r. można skorzystać z 36 miesięcy ulgi niezależnie od tego, czy była ona wykorzystywana przed tą datą. Każdy przedsiębiorca, który zacznie korzystać z ulgi po grudniu 2025 r., rozpocznie nowy, 60-miesięczny okres, w trakcie którego będzie mógł opłacać niższe składki przez 36 miesięcy.

– W 2026 r. kluczowe będzie nie tylko spełnienie warunków Małego ZUS plus, ale także pilnowanie terminów zgłoszeniowych. Nowe zasady liczenia okresów dla wielu przedsiębiorców oznaczają możliwość powrotu do ulgi, nawet jeśli wcześniej wykorzystali limit 36 miesięcy – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

Kto może skorzystać z nowych zasad Małego ZUS plus?

Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje składki. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus 2026, jego przychody za rok 2025 nie mogły przekroczyć 120 000 zł. Jeśli działalność była prowadzona krócej niż rok, limit ten należy obniżyć proporcjonalnie do liczby dni jej prowadzenia.

Zgodnie z przepisami, aby skorzystać z ulgi, należy spełnić łącznie następujące warunki:

prowadzenie działalności gospodarczej w 2025 r. przez co najmniej 60 dni,

rozliczanie się na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego (KPiR) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w tym ostatnim przypadku konieczne jest bycie czynnym podatnikiem VAT),

nieprzekroczenie wspomnianego limitu przychodów 120 000 zł za 2025 r.

Z ulgi nie skorzystają m.in. osoby rozliczające się kartą podatkową i jednocześnie zwolnione z VAT, wspólnicy spółek (jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej sp. z o.o.), a także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które świadczyły w ramach umowy o pracę.

Ważne terminy i formalności. Jak nie stracić prawa do ulgi?

Kluczowe dla skorzystania z odnowionej ulgi dla przedsiębiorców jest dopilnowanie formalności. Podstawowy termin na zgłoszenie chęci skorzystania z ulgi od stycznia 2026 r. upływa 31 stycznia 2026 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną lub wznowią działalność w trakcie roku, mają na to 7 dni od dnia startu.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie w ZUS formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 lub 05 92. Użycie błędnego kodu lub przekroczenie terminu będzie potraktowane jako rezygnacja z ulgi na dany rok. Dobra wiadomość czeka na osoby, które pod koniec 2025 r. będą korzystać z Małego ZUS plus i nadal będą spełniać warunki – nie muszą one dokonywać wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia. Wystarczy, że złożą dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II) z właściwym kodem.

– Osoby, które w 2023 r. nabyły prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, zachowują prawo do niewykorzystanych dotychczas dodatkowych miesięcy ulgi. Dodatkowe miesiące można wykorzystać jednorazowo lub w częściach – po wykorzystaniu podstawowych 36 miesięcy ulgi. Co więcej, przepisy nie wprowadzają sztywnej, 24-miesięcznej przerwy między poszczególnymi okresami ulgi. W praktyce może więc zdarzyć, że z ulgi będziemy korzystać przez więcej niż 36 następujących po sobie miesięcy – podsumowuje Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego ifirma.pl.

