Głównym problemem związanym z KSeF nie jest technologia, lecz niejasne przepisy i obawa przedsiębiorców przed odpowiedzialnością za błędy

Aż 70% przedsiębiorczyń uważa przepisy prawno-podatkowe za barierę w prowadzeniu działalności, co potwierdza szerszy problem nadmiaru skomplikowanych regulacji w Polsce

Przedsiębiorcy potrzebują realnego odciążenia, np. poprzez obniżenie składek ZUS (31%) czy niższe podatki (21%), a nie kolejnych obowiązków administracyjnych

Sukces KSeF zależy od jasnych instrukcji i praktycznego wsparcia, aby system stał się ułatwieniem, a nie kolejną przeszkodą dla firm.

Strach przed KSeF: problemem nie jest technologia, a przepisy

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian administracyjnych dla przedsiębiorców w ostatnich latach. System, który ma ujednolicić fakturowanie w Polsce, dla wielu firm oznacza przede wszystkim niepewność. Jak wskazuje Olga Kozierowska, twórczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, sedno problemu leży gdzie indziej niż w samej cyfryzacji.

Chodzi o obawy związane z interpretacją nowych zasad i konsekwencjami ewentualnych pomyłek. „Największe obawy przedsiębiorców nie dotyczą samej technologii, lecz odpowiedzialności za błędy, niejasności interpretacyjnych i konsekwencji, jakie może nieść nawet drobne potknięcie w nowym systemie” – komentuje ekspertka. Dla małych firm, które nie mają rozbudowanych działów prawnych i księgowych, ryzyko kosztownej pomyłki staje się realnym źródłem stresu.

Przepisy prawne jako główna bariera w prowadzeniu biznesu w Polsce

Obawy związane z KSeF nie biorą się znikąd. Nakładają się na szerszy problem, z którym polscy przedsiębiorcy zmagają się od lat – gąszcz skomplikowanych i niejasnych regulacji. To właśnie one, a nie brak pomysłów czy ambicji, są często największym wyzwaniem. Potwierdzają to twarde dane z raportu towarzyszącego konkursowi Sukces Pisany Szminką.

Wynika z niego, że aż 31 proc. Polaków powstrzymuje się przed założeniem własnej firmy z powodu braku znajomości przepisów i strachu przed porażką. W badaniu aż 70 proc. przedsiębiorczyń zadeklarowało, że przepisy prawno-podatkowe stanowią dla nich istotną barierę w prowadzeniu działalności. „Od ponad 17 lat, prowadząc konkurs Sukces Pisany Szminką i mając kontakt z tysiącami przedsiębiorczyń, widzę wyraźnie, że największym wyzwaniem nie jest brak pomysłów czy ambicji, lecz nadmiar skomplikowanych obowiązków” – podkreśla Olga Kozierowska. W tym kontekście KSeF jawi się jako kolejna regulacja wymagająca czasu i zasobów, których małym firmom po prostu brakuje.

Czego naprawdę potrzebują firmy? Mniej obciążeń, więcej wsparcia

Przedsiębiorcy nie oczekują przywilejów, ale realnego odciążenia w codziennym funkcjonowaniu. Zamiast kolejnych obowiązków administracyjnych, wolą rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na stabilność ich biznesu. Badanie jasno pokazuje, jakie wsparcie byłoby dla nich najcenniejsze:

31 proc. ankietowanych wskazało na obniżenie składek ZUS w pierwszych latach działalności,

21 proc. wymieniło niższe podatki,

14 proc. chciałoby wydłużenia okresu zwolnienia ze składek ZUS.

Część badanych wspominała również o darmowych konsultacjach ze specjalistami czy zwolnieniu z opłat urzędowych. Te dane pokazują, że priorytetem jest obniżenie stałych kosztów prowadzenia firmy. Nowe obowiązki, takie jak wdrożenie KSeF, generują natomiast dodatkowe koszty – nie tylko finansowe, ale też organizacyjne i emocjonalne. Dlatego tak ważne jest, by cyfryzacja szła w parze z upraszczaniem innych obszarów i realnym zmniejszaniem obciążeń.

Jak wdrożyć KSeF, by stał się wsparciem, a nie kolejnym hamulcem

Krajowy System e-Faktur może być krokiem w stronę nowoczesnego państwa, ale pod jednym warunkiem: nie może stać się kolejną przeszkodą dla przedsiębiorczości. Kluczowe jest, aby państwo potraktowało przedsiębiorców jak partnerów, a nie tylko adresatów nowych obowiązków.

Aby system stał się realnym ułatwieniem, jego wdrożeniu muszą towarzyszyć proste i zrozumiałe instrukcje oraz praktyczne wsparcie w obsłudze. To pozwoli firmom korzystać z jego zalet bez ciągłego strachu przed popełnieniem błędu. Jak podsumowuje Olga Kozierowska, sukces tej reformy zależy nie tylko od samej technologii. „Zmiana systemowa to nie tylko technologia, ale przede wszystkim sposób jej wdrażania i komunikowania, który determinuje, czy cyfryzacja stanie się realnym wsparciem dla rozwoju biznesu”.

