Polska wdraża unijną dyrektywę DAC8, która od 2026 roku umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej automatyczne pozyskiwanie danych o transakcjach kryptowalutowych od blisko 2 milionów Polaków

Nowe przepisy kończą erę anonimowości na rynku krypto, wymuszając na inwestorach rzetelne rozliczanie podatku i znacząco zmieniając dotychczasowe strategie

Eksperci przewidują, że transparentność prawna, choć początkowo trudna dla giełd online, może paradoksalnie ułatwić inwestorom relacje z sektorem bankowym, a nawet sprzyjać kantorom stacjonarnym

Wprowadzenie DAC8 to element szerszego, unijnego trendu regulacyjnego, który ma na celu uporządkowanie sektora krypto, jednak Polska powinna wzorować się na Łotwie, by połączyć kontrolę z przyciąganiem innowacji.

Koniec ery Dzikiego Zachodu. Co dyrektywa DAC8 oznacza dla rynku krypto?

Era regulacyjnej swobody na rynku cyfrowych aktywów w Polsce dobiega końca. Prezydent Andrzej Duda jeszcze w ubiegłym roku podpisał ustawę, która wprowadza w życie unijną dyrektywę DAC8, co dla blisko 2 milionów Polaków posiadających kryptowaluty jest sygnałem do zmiany dotychczasowych strategii. Nowe przepisy, które zaczną w pełni obowiązywać od 2026 roku, to prawdziwy przełom. Dają one Krajowej Administracji Skarbowej narzędzia do automatycznego pozyskiwania danych o transakcjach dokonywanych przez Polaków na giełdach i w kantorach.

Do tej pory rynek ten funkcjonował w dużej mierze w szarej strefie. Szacunki ekspertów wskazywały, że obowiązek podatkowy wypełniał zaledwie promil wszystkich użytkowników kryptowalut w kraju. Anonimowość, jaką dawały platformy online, sprzyjała unikaniu rozliczeń z fiskusem. Nowe prawo oznacza, że od 2026 roku urzędy skarbowe będą automatycznie otrzymywać informacje o transakcjach, co w praktyce wymusi na inwestorach rzetelne rozliczanie podatku od kryptowalut. To cios w nieuregulowane giełdy, ale dla wielu inwestorów może to być paradoksalnie dobra wiadomość. Transparentność może bowiem ułatwić im relacje z sektorem bankowym.

Inwestorzy wybiorą kantory stacjonarne zamiast giełd online?

Zmiany prawne najmocniej odczują wirtualne platformy, które do tej pory swój model biznesowy opierały na braku bezpośredniej kontroli. Wraz z wejściem w życie DAC8 ich główny atut znika. Zyskiwać mogą za to podmioty, które od dawna stawiają na fizyczną obecność i pełną transparentność. Jakub Żak, właściciel kantorów Krypto Warszawa i Krypto Kraków, ocenia, że dla poważnego kapitału nowe zasady to nie zagrożenie, a szansa.

Dla kapitału premium transparentność to nie zagrożenie, a warunek konieczny, aby bezpiecznie korzystać z wypracowanych zysków. Największym ryzykiem nie jest dziś bowiem sam podatek, a blokada środków w banku przy próbie ich wypłaty. DAC8 wymusza standardy, które docelowo ułatwią inwestorom relacje z sektorem bankowym – komentuje Jakub Żak.W praktyce oznacza to, że profesjonalna dokumentacja transakcji staje się dla inwestora rodzajem polisy ubezpieczeniowej. Eliminuje stres i ryzyko związane z późniejszą weryfikacją pochodzenia kapitału przez bank czy urząd skarbowy. Transparentność podatkowa sprawia, że inwestorzy z większym kapitałem coraz częściej rezygnują z bezosobowych giełd na rzecz partnerów gwarantujących zgodność transakcji z prawem. Fizyczna siedziba, bezpośredni kontakt i dokumentacja „tu i teraz” to gwarancja, której nie zapewni sam algorytm.

Polska w ogonie Europy? Jak inne kraje regulują rynek Web3

Wdrożenie dyrektywy DAC8 nie jest polskim wymysłem, a elementem szerszego, unijnego trendu. Bruksela poprzez takie regulacje jak MiCA (Markets in Crypto-Assets) chce uporządkować cały sektor i zapewnić ochronę inwestorom. Sposób, w jaki poszczególne kraje podchodzą do tych wytycznych, jest jednak różny. Regulacje dotyczące rynku kryptowalut w Polsce wpisują się w ogólnoeuropejski trend, jednak przykłady z regionu pokazują, że można łączyć kontrolę z przyciąganiem innowacji.

Dobrym przykładem jest Łotwa, która aspiruje do miana regionalnej stolicy technologii Web3. Tamtejszy model zakłada nie tylko wprowadzenie rygorystycznej kontroli, ale także stworzenie przyjaznego ekosystemu dla firm z branży krypto. Jasne zasady gry i wsparcie instytucjonalne przyciągają kapitał, który szuka stabilnego i przewidywalnego środowiska do rozwoju w ramach unijnych przepisów. Dla Polski to sygnał, że samo wprowadzenie nadzoru to dopiero połowa drogi. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między skuteczną kontrolą a tworzeniem warunków, które nie zduszą innowacji i nie wypchną kapitału za granicę.

