Rząd Tuska wprowadza limity w KseF! Przyjęto już ponad 720 tys. faktur

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-02 15:55

Krajowy System e-Faktur (KSeF) rozpoczął swoje działanie, a przedsiębiorcy masowo zaczęli wystawiać i odbierać faktury w nowym systemie. Jak poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda, do poniedziałkowego przedpołudnia w KSeF przyjęto już 720 tys. faktur, a uwierzytelniło się w nim ok. 1,9 mln osób. Mimo to, nie obyło się bez problemów.

Frontowa fasada Ministerstwa Finansów z rzeźbionymi elementami i tablicą Ministerstwo Finansów. Obok wejścia mała tabliczka z godłem Polski. Budynek nawiązuje do uruchomienia KSeF i wprowadzonych limitów, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Frontowa fasada Ministerstwa Finansów z rzeźbionymi elementami i tablicą "Ministerstwo Finansów". Obok wejścia mała tabliczka z godłem Polski. Budynek nawiązuje do uruchomienia KSeF i wprowadzonych limitów, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Ruszył obowiązkowy KSeF. System nie wytrzymuje, są już limity

  • Wzmożone zainteresowanie i limity logowań: Z powodu ośmiokrotnie większego ruchu niż zwykle, Ministerstwo Finansów wprowadziło tymczasowe limity logowań (raz na minutę), aby zapobiec przeciążeniu systemu.
  • Stopniowe wprowadzanie KSeF: Obowiązek korzystania z KSeF dotyczy początkowo firm z obrotami powyżej 200 mln zł (od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty), a najmniejsze firmy (obroty do 10 tys. zł miesięcznie) zostaną objęte od 1 stycznia 2027 r.
  • Brak kar w 2026 r. za błędy: W 2026 roku nie będą naliczane kary za nieprawidłowe stosowanie KSeF, co daje firmom czas na adaptację do nowego systemu.

System KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów, takich firm jest ok. 4,2 tys. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty mają odbierać faktury za pośrednictwem systemu KSeF. Warto zaznaczyć, że w 2026 r. nie będą nakładane kary za błędne stosowanie KSeF.

– Jeszcze raz podkreślam, system jest stabilny, bezpieczny i przede wszystkim stanowi kolejny etap cyfryzacji naszego życia gospodarczego – zapewnił cytowany przez Polską Agencję Prasową szef KAS Marcin Łoboda podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Polecany artykuł:

Znamy ostateczną datę startu KSeF. Ministerstwo Finansów uspokaja
KAS z Białegostoku rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą. Chodzi o fałszowanie faktur VAT

Ministerstwo Finansów wprowadza limity logowań do KSeF

W związku z dużym zainteresowaniem systemem KSeF, Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o czasowych utrudnieniach w logowaniu do Profilu Zaufanego. – Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji – napisał resort na platformie X.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśnił, że resort finansów wprowadził limity logowań do KSeF ze względu na ośmiokrotnie większe zainteresowanie systemem niż zwykle. – Infrastruktura dostaje zadyszki. To jest naturalne. Jakikolwiek system, jeżeli ma osiem razy większy ruch niż zwykle, to ma problemy – mówił Standerski, cytowany przez PAP. Dodał, że można zalogować się do systemu nie częściej niż raz na minutę.

Polecany artykuł:

Polski przemysł kurczy się dziewiąty miesiąc z rzędu! Wskaźnik PMI lekko w górę
Zdolność kredytowa Polaków 2026 - wyliczenia
13 zdjęć

Co dalej z KSeF? Kolejne etapy wdrażania systemu

Zgodnie z informacjami podanymi przez PAP, w drugim etapie wdrażania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

Polecany artykuł:

Rodzice dzieci urodzonych w 2026 roku mogą stracić część 800+. Wystarczy jeden …
QUIZ. Z jakiego państwa pochodzi ta słynna firma? Choć raz się pomylisz!
Pytanie 1 z 10
No to zaczynamy. Z jakiego państwa wywodzi się firma Orange?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MINISTERSTWO FINANSÓW