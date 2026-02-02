Ruszył obowiązkowy KSeF. System nie wytrzymuje, są już limity

Wzmożone zainteresowanie i limity logowań: Z powodu ośmiokrotnie większego ruchu niż zwykle, Ministerstwo Finansów wprowadziło tymczasowe limity logowań (raz na minutę), aby zapobiec przeciążeniu systemu.

Stopniowe wprowadzanie KSeF: Obowiązek korzystania z KSeF dotyczy początkowo firm z obrotami powyżej 200 mln zł (od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty), a najmniejsze firmy (obroty do 10 tys. zł miesięcznie) zostaną objęte od 1 stycznia 2027 r.

Brak kar w 2026 r. za błędy: W 2026 roku nie będą naliczane kary za nieprawidłowe stosowanie KSeF, co daje firmom czas na adaptację do nowego systemu.

System KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów, takich firm jest ok. 4,2 tys. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty mają odbierać faktury za pośrednictwem systemu KSeF. Warto zaznaczyć, że w 2026 r. nie będą nakładane kary za błędne stosowanie KSeF.

– Jeszcze raz podkreślam, system jest stabilny, bezpieczny i przede wszystkim stanowi kolejny etap cyfryzacji naszego życia gospodarczego – zapewnił cytowany przez Polską Agencję Prasową szef KAS Marcin Łoboda podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Ministerstwo Finansów wprowadza limity logowań do KSeF

W związku z dużym zainteresowaniem systemem KSeF, Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o czasowych utrudnieniach w logowaniu do Profilu Zaufanego. – Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji – napisał resort na platformie X.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśnił, że resort finansów wprowadził limity logowań do KSeF ze względu na ośmiokrotnie większe zainteresowanie systemem niż zwykle. – Infrastruktura dostaje zadyszki. To jest naturalne. Jakikolwiek system, jeżeli ma osiem razy większy ruch niż zwykle, to ma problemy – mówił Standerski, cytowany przez PAP. Dodał, że można zalogować się do systemu nie częściej niż raz na minutę.

Co dalej z KSeF? Kolejne etapy wdrażania systemu

Zgodnie z informacjami podanymi przez PAP, w drugim etapie wdrażania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.