Ministerstwo Finansów wyłącza KSeF tydzień przed startem! Firmy mają problem

26 stycznia wyłączono KSeF 1.0.

1 lutego obowiązkowy start KSeF 2.0.

Przerwa techniczna utrudnia wdrożenie systemu firmom, które czekały na ostatnią chwilę.

Tylko niewielki odsetek firm był w pełni zintegrowany z KSeF na początku stycznia

Ministerstwo Finansów wyłączyło KSeF tydzień przed wejściem obowiązku. To zaplanowana przerwa techniczna

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwo Finansów 26 stycznia 2026 roku wyłączyło KSeF 1.0 i Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Wyłączona została zarówno portal, aplikacja mobilna, jak i integracja aplikacji z systemami zewnętrznymi wykorzystującymi API lub połączenia KSeF 1.0.

Wcześniej zaplanowana przerwa techniczna potrwa do końca miesiąca, aż do dnia wejścia nowego systemu KSeF 2.0. Celem prac jest doprowadzenia do gotowości nowej platformy.

Od 1 lutego KSeF 2.0 będzie dla firm obowiązkowym narzędziem do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych w Polsce.

Ministerstwo wcześniej informowało, że 25 stycznia to ostatni termin na pobranie certyfikatów i nadanie uprawnień w starym systemie. Ponadto od 28 stycznia możliwa będzie weryfikacja usług w środowisku produkcyjnym KSeF 2.0; przed oficjalnym uruchomieniem nowego systemu.

Firmy, które zaplanowały wdrożenie systemu na ostatnią chwilę mają problem

Jak pisze portal wnp.pl, przerwa techniczna, to poważny problem dla firm, które nie wyrobiły się w terminie 25 stycznia. Jak wynika z badania przeprowadzonego na małych i mikrofirmach przez InFakt w styczniu 2026 roku jedynie 13 proc. firm było już zintegrowanych z KSeF i 32 proc. było w trakcie przygotowań.

Co więcej, aż 18 proc. firm wskazywało, że w ogóle nie planuje rozpoczęcia wdrażania KSeF. Co więcej, były także firmy, które nie znały nawet terminów obowiązkowego wejścia nowego systemu.

Jak oceniał Piotr Juszczyk z InFakt wdrożenie KSeF wymaga nie tylko modyfikacji procesu wystawiania faktur, ale też dostosowania procedur i szkoleń personelu. Zdaniem eksperta przerwa techniczna w końcówce stycznia tworzy lukę, która utrudnia firmom dostosowanie się do nowych przepisów.

