Minister finansów Andrzej Domański uważa, że Polska ma coraz więcej argumentów ekonomicznych za utrzymaniem złotego, ponieważ jej gospodarka radzi sobie lepiej niż większość krajów strefy euro.

Główne powody braku prac nad przyjęciem euro są gospodarcze, kondycja finansowa Polski przemawia za zachowaniem narodowej waluty.

Po wyborach w 2023 r. złoty umocnił się, a premier Tusk zmienił swoje podejście do euro, co wraz z niechęcią Polaków do zmiany waluty, wzmacnia argumenty za złotym.

Polska, jako jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek UE, nie widzi istotnego powodu, by rezygnować z własnej waluty, mimo że członkowie UE są zobowiązani do przyjęcia euro po spełnieniu kryteriów konwergencji.

Utrzymanie złotego zamiast euro: co mówi Domański?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times” przekonywał, że Polska ma coraz mocniejsze argumenty, by pozostać przy narodowej walucie. Jego zdaniem obecna kondycja gospodarki sprawia, że wejście do strefy euro nie powinno być priorytetem.

„Nasza gospodarka radzi sobie obecnie wyraźnie lepiej, niż w przypadku większości krajów strefy euro” – zauważył minister. „Mamy coraz więcej danych, badań i argumentów przemawiających za utrzymaniem polskiego złotego” – dodał.

Argumenty ekonomiczne przeciw euro, nie polityka

Domański podkreślił, że kluczowe powody braku prac nad euro są przede wszystkim gospodarcze, a nie związane z krajową sceną polityczną. Zwrócił uwagę, że sytuacja finansowa Polski i jej tempo rozwoju przemawiają dziś za utrzymaniem złotego.

„Opinia publiczna opowiada się za złotym, ale główne powody, dla których obecnie nie pracujemy nad przyjęciem euro, mają charakter ekonomiczny i nie dotyczą polskiej polityki” – podkreślił Domański.

Złoty po 2023 r. i zmiana podejścia Tuska

„Financial Times” przypomniał, że premier Donald Tusk na przestrzeni lat zmieniał swoje podejście do przyjęcia euro. Po wyborach parlamentarnych w 2023 r. złoty umocnił się względem euro, a badania wskazują, że większość Polaków sprzeciwia się zmianie waluty.

Minister zaznaczył jednocześnie, że Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE, dlatego nie widzi „żadnego istotnego powodu, aby rezygnować z naszej własnej waluty”.

Strefa euro: 21 krajów i kryteria konwergencji

Obecnie do strefy euro należy 21 państw, a ostatnim krajem, który dołączył na początku 2025 r., była Bułgaria. Członkowie UE są zobowiązani do przyjęcia euro po spełnieniu kryteriów konwergencji, w tym stabilności cen, finansów publicznych i kursu walutowego.

Andrzej Domański IMPACT 2025