Kaucja 50 groszy doliczana jest automatycznie przy kasie – nie ma jej w cenie widocznej na półce

Biedronka i Lidl informują o kaucji, ale klienci skarżą się, że napis jest za mały

Butelkę lub puszkę możesz oddać w automacie i odzyskać pieniądze w gotówce

Nie wszystkie opakowania objęte są systemem – sprawdź, co obejmuje kaucja, a czego nie

Kaucja nie jest wliczona w cenę – to zgodne z przepisami

Wiele osób jest zaskoczonych wyższym rachunkiem przy kasie. Tymczasem to nie błąd ani pomyłka. Sklepy mają prawo – i obowiązek – doliczać kaucję osobno. Cena na etykiecie dotyczy wyłącznie samego napoju.

Stanowisko UOKiK jest jasne. Agnieszka Orlińska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia: kaucja nie jest podatkiem, dlatego nie wchodzi do ceny produktu. Przepisy wymagają jedynie, żeby informacja o kaucji znalazła się bezpośrednio na opakowaniu.

Stawka kaucji to 50 groszy za jedno opakowanie – niezależnie od tego, czy to plastikowa butelka, czy metalowa puszka.

Biedronka i Lidl informują, ale „drobnym drukiem”

Sieci handlowe formalnie wypełniają obowiązek informacyjny. W Biedronce w działach z napojami pojawiły się komunikaty: „Do części produktów oznaczonych grafikami KAUCJA 0,50 zł zostanie doliczona kaucja zwrotna do ceny produktu”. Informacja o kaucji widnieje też na cenówkach i na paragonie jako osobna pozycja.

Mimo to konsumenci narzekają. Klienci wskazują, że oznaczenia na cenówkach są zbyt małe i słabo widoczne. Efekt? Część osób orientuje się w sytuacji dopiero przy kasie.

Sieci podkreślają, że symbol kaucji – strzałki z napisem „50 gr” – znajduje się na każdym objętym systemem opakowaniu. Klient może więc sprawdzić to jeszcze przed wrzuceniem produktu do koszyka.

Co dokładnie obejmuje system kaucyjny od 1 października 2025?

System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 roku. Obejmuje dwa rodzaje opakowań:

plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów,

metalowe puszki do 1 litra.

Systemem nie są objęte opakowania po nabiale, oleju ani syropach do rozcieńczania. Szklane butelki zwrotne również pozostają poza ogólnopolskim systemem – browary mogą prowadzić własne programy zbiórki, ale do tej pory żaden producent nie przystąpił do systemu krajowego.

Okres przejściowy trwał do końca 2025 roku

Do końca grudnia 2025 r. producenci mogli sprzedawać napoje zarówno z logo kaucji, jak i bez niego. To oznacza, że w sklepach wciąż mogą stać obok siebie produkty z kaucją i bez niej. Napoje wprowadzone do obrotu w 2025 roku bez oznaczenia mogą być sprzedawane aż do wyczerpania zapasów – także w 2026 roku.

Mniej więcej od grudnia 2025 roku wszystkie nowe dostawy napojów trafiają na półki już z obowiązkowym logo systemu kaucyjnego.

Jak oddać opakowanie i odzyskać 50 groszy?

Zwrot kaucji jest prosty – wystarczy automat kaucyjny (butelkomat), dostępny w większości dużych sklepów. Aby maszyna przyjęła opakowanie, trzeba spełnić kilka warunków:

opakowanie nie może być mocno zgniecione ani uszkodzone,

musi mieć etykietę z czytelnym kodem kreskowym,

musi być opróżnione z napoju – mycie nie jest wymagane,

butelka może, ale nie musi mieć zakrętki.

Po wrzuceniu opakowania do automatu otrzymasz bon. Co ważne: sklep nie może odmówić wypłaty gotówki zamiast vouchera. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.

Kaucja w sklepie – co warto zapamiętać?

System kaucyjny to nowa rzeczywistość zakupowa dla milionów Polaków. Warto sprawdzić, czy kupowany napój ma na etykiecie symbol strzałek z napisem „50 gr”. Jeśli tak – przy kasie zapłacisz więcej, ale pieniądze możesz odzyskać, oddając opakowanie do butelkomatu.

