- Kaucja 50 groszy doliczana jest automatycznie przy kasie – nie ma jej w cenie widocznej na półce
- Biedronka i Lidl informują o kaucji, ale klienci skarżą się, że napis jest za mały
- Butelkę lub puszkę możesz oddać w automacie i odzyskać pieniądze w gotówce
- Nie wszystkie opakowania objęte są systemem – sprawdź, co obejmuje kaucja, a czego nie
Spis treści
- Kaucja nie jest wliczona w cenę – to zgodne z przepisami
- Biedronka i Lidl informują, ale „drobnym drukiem”
- Co dokładnie obejmuje system kaucyjny od 1 października 2025?
- Okres przejściowy trwał do końca 2025 roku
- Jak oddać opakowanie i odzyskać 50 groszy?
- Kaucja w sklepie – co warto zapamiętać?
- GALERIA. System kaucyjny w Polsce. Tak działają butelkomaty!
Kaucja nie jest wliczona w cenę – to zgodne z przepisami
Wiele osób jest zaskoczonych wyższym rachunkiem przy kasie. Tymczasem to nie błąd ani pomyłka. Sklepy mają prawo – i obowiązek – doliczać kaucję osobno. Cena na etykiecie dotyczy wyłącznie samego napoju.
Stanowisko UOKiK jest jasne. Agnieszka Orlińska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia: kaucja nie jest podatkiem, dlatego nie wchodzi do ceny produktu. Przepisy wymagają jedynie, żeby informacja o kaucji znalazła się bezpośrednio na opakowaniu.
Stawka kaucji to 50 groszy za jedno opakowanie – niezależnie od tego, czy to plastikowa butelka, czy metalowa puszka.
Biedronka i Lidl informują, ale „drobnym drukiem”
Sieci handlowe formalnie wypełniają obowiązek informacyjny. W Biedronce w działach z napojami pojawiły się komunikaty: „Do części produktów oznaczonych grafikami KAUCJA 0,50 zł zostanie doliczona kaucja zwrotna do ceny produktu”. Informacja o kaucji widnieje też na cenówkach i na paragonie jako osobna pozycja.
Mimo to konsumenci narzekają. Klienci wskazują, że oznaczenia na cenówkach są zbyt małe i słabo widoczne. Efekt? Część osób orientuje się w sytuacji dopiero przy kasie.
Sieci podkreślają, że symbol kaucji – strzałki z napisem „50 gr” – znajduje się na każdym objętym systemem opakowaniu. Klient może więc sprawdzić to jeszcze przed wrzuceniem produktu do koszyka.
Co dokładnie obejmuje system kaucyjny od 1 października 2025?
System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 roku. Obejmuje dwa rodzaje opakowań:
- plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów,
- metalowe puszki do 1 litra.
Systemem nie są objęte opakowania po nabiale, oleju ani syropach do rozcieńczania. Szklane butelki zwrotne również pozostają poza ogólnopolskim systemem – browary mogą prowadzić własne programy zbiórki, ale do tej pory żaden producent nie przystąpił do systemu krajowego.
Polecany artykuł:
Okres przejściowy trwał do końca 2025 roku
Do końca grudnia 2025 r. producenci mogli sprzedawać napoje zarówno z logo kaucji, jak i bez niego. To oznacza, że w sklepach wciąż mogą stać obok siebie produkty z kaucją i bez niej. Napoje wprowadzone do obrotu w 2025 roku bez oznaczenia mogą być sprzedawane aż do wyczerpania zapasów – także w 2026 roku.
Mniej więcej od grudnia 2025 roku wszystkie nowe dostawy napojów trafiają na półki już z obowiązkowym logo systemu kaucyjnego.
Jak oddać opakowanie i odzyskać 50 groszy?
Zwrot kaucji jest prosty – wystarczy automat kaucyjny (butelkomat), dostępny w większości dużych sklepów. Aby maszyna przyjęła opakowanie, trzeba spełnić kilka warunków:
- opakowanie nie może być mocno zgniecione ani uszkodzone,
- musi mieć etykietę z czytelnym kodem kreskowym,
- musi być opróżnione z napoju – mycie nie jest wymagane,
- butelka może, ale nie musi mieć zakrętki.
Po wrzuceniu opakowania do automatu otrzymasz bon. Co ważne: sklep nie może odmówić wypłaty gotówki zamiast vouchera. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.
Kaucja w sklepie – co warto zapamiętać?
System kaucyjny to nowa rzeczywistość zakupowa dla milionów Polaków. Warto sprawdzić, czy kupowany napój ma na etykiecie symbol strzałek z napisem „50 gr”. Jeśli tak – przy kasie zapłacisz więcej, ale pieniądze możesz odzyskać, oddając opakowanie do butelkomatu.