Biedronka zmienia godziny otwarcia w weekend. Jest komunikat dla klientów

Anna Wojnowska
2026-06-05 13:48

Długi weekend czerwcowy trwa w najlepsze, ale zapasy w lodówce mogły się już skurczyć. Zastanawiasz się, gdzie uzupełnić braki przed niedzielą niehandlową? Sprawdziliśmy, do której w piątek i sobotę otwarte są popularne sklepy, aby reszta wolnego upłynęła Ci bezstresowo.

Wózek sklepowy wypełniony zakupami spożywczymi, w tle rozmyte postacie klientów na tle regałów w markecie Biedronka. Scena ilustruje wzmożone zakupy przed długim weekendem i niedzielą niehandlową, o czym przeczytasz na Super Biznes.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Wózek sklepowy wypełniony zakupami spożywczymi, w tle rozmyte postacie klientów na tle regałów w markecie Biedronka. Scena ilustruje wzmożone zakupy przed długim weekendem i niedzielą niehandlową, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Biedronka godziny otwarcia długi weekend

Po czwartkowym, świątecznym zamknięciu sklepów, sieci handlowe wracają do pracy na pełnych obrotach. Aby rozładować tłumy i umożliwić wszystkim spokojne uzupełnienie zapasów, największe markety w Polsce wydłużyły godziny otwarcia.

Sieć Biedronka poinformowała, że w piątek (5 czerwca) oraz w sobotę (6 czerwca) ponad 3000 jej placówek będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a niektóre nawet dłużej. Podobną strategię przyjęły inne popularne dyskonty i hipermarkety, takie jak Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour. Możesz spodziewać się, że dziś i jutro większość z nich również będzie otwarta do późnych godzin wieczornych, często do 22:00 lub 23:00.

Uwaga, w niedzielę zakupów nie zrobisz

Pamiętaj, że to ostatnia szansa na większe zakupy w tym tygodniu. Zgodnie z kalendarzem, niedziela 7 czerwca 2026 roku jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że wszystkie duże supermarkety i dyskonty, w tym Biedronka i Lidl, będą w tym dniu zamknięte. Warto więc już w piątek lub sobotę przygotować listę produktów potrzebnych na niedzielne śniadanie czy obiad.

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Gdzie zrobić zakupy, gdy wszystko jest zamknięte?

Jeśli w czwartek (Boże Ciało) zabrakło ci chleba lub zapomniałeś o kluczowym składniku do grilla, ratunkiem były małe sklepy i stacje benzynowe. Dokładnie te same zasady będą obowiązywać w niedzielę, 7 czerwca. W razie nagłej potrzeby otwarte pozostaną:

  • sklepy franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express), w których za ladą stanie właściciel; godziny otwarcia mogą być jednak skrócone, dlatego warto sprawdzić informację na drzwiach,
  • małe sklepy osiedlowe,
  • stacje paliw, które oferują szeroki asortyment spożywczy – od pieczywa po napoje i mrożonki,
  • dyżurujące apteki.

Jak mądrze zaplanować zakupy na resztę weekendu?

Chcesz uniknąć tłumów i kolejek? Największy ruch w sklepach przypada zazwyczaj w godzinach popołudniowych, między 15:00 a 18:00. Skoro sklepy takie jak Biedronka są otwarte do 23:30, najlepszym pomysłem jest wybranie się na zakupy późnym wieczorem. Po godzinie 21:00 swobodnie zaparkujesz i zrobisz zakupy bez nerwów. To idealna strategia, by zaopatrzyć się na niedzielę i cieszyć się resztą długiego weekendu w pełni zrelaksowanym.

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