Dowiedz się, dlaczego ZUS przyspiesza wypłaty 13. emerytury w tym roku.

Sprawdź, czy Twój termin przelewu przypada przed Wielkanocą.

Poznaj dokładny harmonogram wypłat na kwiecień 2026.

Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura brutto i netto po waloryzacji.

Dlaczego ZUS przyspiesza wypłaty 13. emerytury w 2026 roku?

Powodem są święta wielkanocne. W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia. To właśnie ten drugi dzień koliduje ze standardowym terminem wypłat ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach każdego miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Zasada jest prosta: jeśli któryś termin wypada w dzień wolny od pracy, ZUS realizuje przelew wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. Razem ze świadczeniem emerytalnym bądź rentowym wypłaci trzynastą emeryturę.

Kwiecień 2026 to wyjątkowy miesiąc. Dwa terminy wypłat wymagają przesunięcia.

Kto dostanie 13. emeryturę przed Wielkanocą? Nawet 3 mln seniorów

Największą zmianę odczują seniorzy, których termin wypłaty przypada 6. dnia miesiąca. Ponieważ 6 kwietnia jest Poniedziałkiem Wielkanocnym i dniem wolnym od pracy, ZUS przeleje pieniądze wcześniej.

Faktyczna data wypłaty to 3 kwietnia 2026 – czyli piątek, ostatni dzień roboczy przed świętami.

Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to zastrzyk gotówki tuż przed Wielkanocą. Szacuje się, że z wcześniejszej wypłaty 13. emerytury skorzysta nawet ponad 3 miliony emerytów i rencistów.

Zmiana dotyczy też osób z terminem 25. dnia miesiąca. W 2026 roku 25 kwietnia wypada w sobotę, więc przelew trafi na konto dzień wcześniej – 24 kwietnia.

Harmonogram wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026. Sprawdź swój termin

1 kwietnia – wypłata bez zmian

3 kwietnia – wypłata przyspieszona (standardowy termin: 6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny)

10 kwietnia – wypłata bez zmian

15 kwietnia – wypłata bez zmian

20 kwietnia – wypłata bez zmian

24 kwietnia – wypłata przyspieszona (standardowy termin: 25 kwietnia – sobota)

Ile wyniesie 13. emerytura 2026? Brutto i netto po waloryzacji

Trzynasta emerytura to świadczenie wypłacane raz w roku, zawsze razem z kwietniowym przelewem. Jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji.

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 procent. Po podwyżce minimalna emerytura to około 1970–1980 zł brutto. Dokładnie tyle samo wynosi kwota trzynastki brutto.

Po potrąceniu składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy, na konto trafi mniej. Większość seniorów otrzyma około 1550–1650 zł netto. Przy wyższych emeryturach kwota netto może być nieco niższa.

Kiedy dokładnie przyjdzie 13. emerytura? Zależy od Twojego terminu

Warto sprawdzić, w którym z sześciu standardowych terminów wypłacana jest Twoja emerytura lub renta. Tę informację można znaleźć w decyzji ZUS lub na profilu na platformie PUE ZUS.

Jeśli Twój termin to 6. dzień miesiąca – pieniądze będą na koncie już 3 kwietnia, przed świętami. Jeśli wypłata przypada w innym terminie – przelew przyjdzie zgodnie ze standardowym harmonogramem, bez zmian.

21