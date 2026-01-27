Koniec czekania! Znamy ostateczną datę startu KSeF. Ministerstwo Finansów uspokaja

Ministerstwo Finansów ogłosiło ostateczną datę startu obowiązkowego KSeF: 1 lutego br. o godzinie zero.

System przeszedł testy wydajnościowe i jest gotowy na obsługę milionów faktur, a jego serwery znajdują się w Polsce.

MF uspokaja obawy przedsiębiorców: KSeF to nie narzędzie inwigilacji, lecz sposób na uszczelnienie systemu i utrudnienie życia oszustom.

Godzina zero dla KSeF. Kiedy dokładnie rusza system?

Najważniejsza informacja dla każdego przedsiębiorcy jest już znana. Jak poinformował Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), Krajowy System e-Faktur zostanie uruchomiony 1 lutego br. o godzinie zero.

To nie jest już data testowa ani pilotażowa. To oficjalny start obowiązkowego systemu dla pierwszej grupy firm. Co ważne, prace nad wdrożeniem idą pełną parą:

Obecnie trwa migracja faktur z dotychczasowego, dobrowolnego systemu KSeF, aby były dostępne od samego początku.

Już w środę, 28 stycznia, od godziny 8:00, zostaną uruchomione niektóre funkcjonalności, co pozwoli integratorom oprogramowania na ostatnie testy i weryfikację swoich rozwiązań.

Nad stabilnością i bezpieczeństwem wdrożenia czuwa sztab ludzi z Ministerstwa Finansów, CIRF oraz spółki Aplikacje Krytyczne.

Czy system wytrzyma? Ministerstwo uspokaja i mówi o bezpieczeństwie

Jedną z największych obaw przedsiębiorców była wydajność i stabilność nowego, centralnego systemu. Wszyscy pamiętają problemy z innymi państwowymi platformami IT. Resort finansów zapewnia jednak, że tym razem jest inaczej.

– System został tak zaprojektowany, aby mógł odebrać w godzinę tyle faktur, ile spodziewamy się otrzymywać w ciągu doby – zapewnił dyrektor Łożyński.

Dodał, że KSeF przeszedł liczne testy wydajnościowe i został przygotowany na różne scenariusze obciążeniowe, a środowiska testowe stabilnie przyjmują miliony dokumentów.

Serwery w Polsce, dane szyfrowane

W odpowiedzi na krążące w sieci plotki, przedstawiciele MF stanowczo zaprzeczyli, jakoby system był tworzony przez zagraniczne firmy, a serwery znajdowały się poza Polską.

– KSeF został stworzony w Ministerstwie Finansów, na infrastrukturze Ministerstwa Finansów. Serwery są zlokalizowane na terenie Polski, system wykorzystuje krajową infrastrukturę i krajowe zaplecze – podkreślił szef CIRF.

Co więcej, każda faktura w momencie wysyłania jest szyfrowana, a dostęp do niej ma wyłącznie uprawniony odbiorca i Ministerstwo Finansów.

"To nie jest narzędzie do totalnej inwigilacji". KAS a dostęp do danych

Kolejny gorący temat to obawa przed stałym podglądem urzędu skarbowego. Wiceminister finansów Zbigniew Stawicki uspokajał, że nie ma mowy o nieograniczonym dostępie do faktur.

– To nie jest narzędzie do totalnej inwigilacji, jak mówią niektóre opinie. Dostęp jest obwarowany m.in. klauzulami bezpieczeństwa, wielostopniowym systemem akceptacji uprawnień dostępowych i wniosków o podgląd faktur. Dostępy będą audytowane, monitorowane – powiedział Stawicki.

Podkreślił, że zakres danych w KSeF nie różni się od tego, do którego skarbówka ma dostęp już dziś. Zmienia się jedynie sposób ich pozyskiwania, ma być on mniej uciążliwy dla uczciwych przedsiębiorców, eliminując potrzebę tradycyjnych kontroli i żądania dokumentów.

Ktoś wystawi na mnie fałszywą fakturę? KSeF ma utrudnić życie oszustom

Co w sytuacji, gdy ktoś dla żartu lub w celu oszustwa wystawi fakturę na NIP naszej firmy? Wiceminister Stawicki wyjaśnił, że takie działanie już dziś jest przestępstwem ściganym na wniosek (podszywanie się), a KSeF wcale go nie ułatwia, wręcz przeciwnie.

– Takiej faktury w KSeF nie można wystawić anonimowo, będziemy wiedzieli, z jakiego źródła wyszła faktura i będziemy mogli się dowiedzieć, jak doszło do jej wystawienia – zaznaczył.

W przeciwieństwie do faktury papierowej wysłanej pocztą, w systemie cyfrowym każdy ślad zostaje, co ułatwi namierzenie sprawcy.

Kogo i od kiedy obejmie obowiązkowy KSeF? Harmonogram rewolucji

To kluczowa informacja, która pozwoli Ci ocenić, ile masz czasu na przygotowania. Wdrożenie KSeF zostało podzielone na etapy:

Etap 1 (od 1 lutego 2025 r.): Obowiązek obejmie największe firmy, czyli podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 roku 200 mln zł.

Etap 2 (od 1 kwietnia 2025 r.): Do systemu dołączą pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem najmniejszych.

Etap 3 (od 1 stycznia 2027 r.): Obowiązek obejmie najmniejsze firmy, czyli te, których miesięczne obroty dokumentowane przez KSeF nie przekraczają 10 tys. zł.

Start KSeF to bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów dla polskiej gospodarki w ostatnich latach. Czas sprawdzić, czy Twoja firma i Twoje oprogramowanie księgowe są gotowe na tę zmianę.

