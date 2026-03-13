Gwałtowny wzrost cen ropy wywołany napięciami na Bliskim Wschodzie, przełożył się na droższe paliwo w Polsce.

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw (np. benzyna Eurosuper 95 o 94 zł/m³), reagując na sytuację rynkową.

Koncerny paliwowe (Orlen, BP, Shell) wprowadziły promocje dla kierowców, oferując rabaty do 35 gr/litr lub paliwa premium w cenie standardowych.

Dzięki tym akcjom, kierowcy mogą zaoszczędzić nawet do 35 gr na litrze paliwa, tankując np. w aplikacji Vitay (Orlen) lub BPme (BP).

Ceny paliw rosną po skoku cen ropy

Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, związane z konfliktem USA i Izraela z Iranem, wywołały gwałtowną reakcję rynków surowcowych. W krótkim czasie znacząco wzrosły notowania ropy naftowej.

Dynamiczne zmiany przełożyły się na wyższe ceny paliw na polskich stacjach benzynowych. W odpowiedzi największe sieci zaczęły wprowadzać specjalne promocje, które mają częściowo złagodzić skutki podwyżek dla kierowców.

Orlen obniża ceny hurtowe paliw

Jedną z pierwszych reakcji rynku była decyzja koncernu Orlen o obniżeniu hurtowych cen paliw. Jak wynika z danych spółki, cena benzyny Eurosuper 95 spadła o 94 zł za metr sześcienny.

W środę hurtowa cena tego paliwa wynosiła 5 tys. 178 zł za metr sześc., podczas gdy dzień wcześniej było to 5 tys. 272 zł. Z kolei cena benzyny Super Plus 98 została obniżona o 102 zł za metr sześc. – do poziomu 5 tys. 726 zł.

Promocje Orlen i BP dla kierowców

Równolegle koncerny uruchamiają akcje promocyjne skierowane do kierowców. Orlen zapowiedział nową promocję weekendową, która potrwa od 12 marca do 3 maja.

Użytkownicy aplikacji Vitay, po aktywowaniu kuponu, otrzymają rabat 20 groszy na litrze benzyny lub oleju napędowego. Zniżka wzrośnie do 35 groszy na litrze, jeśli klient zrobi zakupy pozapaliwowe za minimum 5 zł. Jednorazowo promocja obejmuje maksymalnie 50 litrów, co oznacza, że w trakcie ośmiu weekendów można kupić taniej nawet 400 litrów paliwa.

Promocję wprowadziła również sieć BP, gdzie rabat wynosi 35 groszy na litrze paliwa podstawowego – benzyny 95 oraz oleju napędowego. Promocja nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków wstępnych — wystarczy przyjechać, zatankować, aktywować kupon, a rabat jest naliczany automatycznie Rabat jest dostępny w aplikacji BPme — aby z niego skorzystać, należy aktywować kupon w aplikacji. Nowy kupon pojawia się co środę, a rabat można wykorzystać w dowolnym dniu tygodnia (nie tylko w weekendy). Promocja obejmuje maksymalnie 8 tankowań do 50 litrów każde.

Shell obniża ceny

Z kolei Shell kontynuuje akcję „Paliwa premium w cenie paliw podstawowych”, która potrwa do 25 czerwca. Każdego dnia między 14:00 a 18:00 kierowcy mogą zatankować paliwo wyższej klasy w cenie standardowego.

Na razie bez nowych promocji pozostaje Circle K. Sieć informuje jednak, że klienci nadal mogą korzystać ze zniżek dostępnych w programie Circle K extra.

