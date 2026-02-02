Rodzice dzieci urodzonych na początku 2026 roku mogą nieświadomie stracić część 800+, jeśli przeoczą jedną z kluczowych formalności po narodzinach dziecka.

Terminy w systemie świadczeń są sztywne i nie przewidują wyjątków, a nawet niewielkie opóźnienie może oznaczać brak wypłaty za jeden z miesięcy.

Zmiany w 800+ obejmą też inne grupy rodziców, m.in. osoby dzielące opiekę nad dzieckiem oraz obywateli Ukrainy pobierających świadczenie.

800+ w 2026 roku nie dla wszystkich rodziców będzie takie samo

Rodzice dzieci urodzonych w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku stają przed nietypowym wymogiem. Aby zapewnić sobie ciągłość wsparcia finansowego, muszą złożyć aż dwa oddzielne wnioski. Ta pozornie skomplikowana zasada wynika wprost z konstrukcji tzw. okresów świadczeniowych, które trwają dokładnie rok, od 1 czerwca do 31 maja. Dziecko urodzone na przykład 23 lutego 2026 roku pojawia się więc na styku dwóch takich okresów. W praktyce oznacza to, że rodzic najpierw składa wniosek o świadczenie na bieżący okres 2025/2026, aby otrzymać pieniądze za luty, marzec, kwiecień i maj. Tuż po tym musi złożyć drugi wniosek, tym razem na nowy okres 2026/2027, który rozpocznie się 1 czerwca. Warto przy tym pamiętać, że na złożenie wniosku po narodzinach dziecka rodzice mają trzy miesiące. Złożenie go w tym terminie gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin.

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy 2026/2027 startuje 1 lutego 2026 roku i, co ważne, odbywa się wyłącznie przez internet. Kluczową datą, którą każdy rodzic powinien zapisać w kalendarzu, jest 30 kwietnia 2026 roku. Złożenie dokumentów w tym terminie to gwarancja, że wypłata świadczenia za czerwiec trafi na konto właśnie w czerwcu, bez żadnych opóźnień. Zwłoka ma konkretne konsekwencje finansowe. Wniosek złożony w maju sprawi, że pieniądze za czerwiec i lipiec wpłyną dopiero w lipcu. Jeśli dokumenty zostaną wysłane w czerwcu, wypłata za czerwiec, lipiec i sierpień dotrze na konto dopiero w sierpniu. Natomiast złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza bezpowrotną utratę świadczenia za ten miesiąc. Pieniądze będą przysługiwać dopiero od miesiąca, w którym wniosek został zarejestrowany. Cały proces ułatwiają platformy takie jak PUE ZUS, aplikacja mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna. Warto wiedzieć, że w przypadku kontynuacji świadczenia, systemy te często automatycznie uzupełniają formularz danymi z poprzedniego roku.

ZUS wprowadził zasadę, o której wielu rodziców jeszcze nie wie

W sytuacji, gdy rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem w podobnym wymiarze, świadczenie wychowawcze również może zostać podzielone, po 400 zł dla każdego z nich. Podstawą do takiego podziału jest orzeczenie sądu, które potwierdza, że dziecko przebywa u obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach. Co istotne, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z sierpnia 2025 roku, dokument sądowy nie musi zawierać dosłownego sformułowania „opieka naprzemienna”. Kluczowe jest, aby z jego treści jednoznacznie wynikało, że opieka faktycznie jest sprawowana wspólnie. System ma jednak swoje twarde zasady. Jeśli rodzice nie posiadają odpowiedniego orzeczenia sądu, całą kwotę świadczenia otrzyma ta osoba, która jako pierwsza złożyła wniosek. W takim scenariuszu podział pieniędzy nie jest możliwy.

Od 1 lutego 2026 roku istotne zmiany obejmą obywateli Ukrainy posiadających status UKR. Aby mogli oni kontynuować pobieranie świadczenia wychowawczego, będą musieli złożyć nowy wniosek na okres 2025/2026, który zostanie zweryfikowany według zaostrzonych kryteriów. Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie spełnienie dwóch kluczowych wymogów: potwierdzenie aktywności zawodowej wnioskodawcy oraz uczęszczanie dziecka do polskiej szkoły lub przedszkola. ZUS za aktywność zawodową uznaje między innymi umowę o pracę, umowę zlecenia czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szacuje się, że nowe regulacje dotkną około 150 tysięcy rodzin. Warto jednak dodać, że rząd planuje w przyszłości ułatwienia dla wszystkich beneficjentów. Od 2027 roku prawo do świadczenia ma być przedłużane automatycznie, co zniesie obowiązek corocznego składania wniosków.

800 plus zostanie odebrane?! Szokująca wizja jasnowidza Jackowskiego