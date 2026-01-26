Zmiany w 800 plus od 1 lutego 2026 roku! Rodzice muszą się dostosować

Kiedy rusza nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy?

Jakie są kluczowe terminy składania wniosków, aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać wyrównanie?

Kto musi złożyć wniosek o 800 plus, a kto może spać spokojnie?

Jakie warunki musi spełniać dziecko, aby otrzymać świadczenie?

Nowy okres świadczeniowy 800 plus. Ważne terminy, aby zachować wypłaty

Nabór wniosków na 800 plus startujący od 1 lutego dotyczy okresu świadczeniowego od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Przypomnijmy, że 800 plus, to 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. Nie obowiązują nas żadne progi dochodowe, ale dziecko musi mieszkać w Polsce i uczyć się w polskim systemie edukacji.

Aby zachować ciągłość wypłat wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2026 roku. Jeśli nie odnowimy wniosku w terminie, a świadczenie dalej będzie nam przysługiwać - w nowym okresie świadczeniowym nie dostaniemy 800 plus. Jeśli spóźnimy się z wnioskiem, ale złożymy wniosek w maju, lub czerwcu - pieniądze otrzymamy później, ale z wyrównaniem za te miesiące, w których wniosku nie złożyliśmy.

Jednak jeśli złożymy wniosek dopiero po 30 czerwca 2026 roku, stracimy wyrównanie i świadczenie będzie należało nam się dopiero od miesiąca złożenia wniosków.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Obecnie wnioski o 800 plus można składać jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez portal PUE ZUS na profilu klienta, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną (w wybranych bankach), lub portal Emp@tia.

Co warto dodać aplikacja mZUS może uzupełnić dane na podstawie wcześniej składanych przez nas wniosków, co znacznie przyśpiesza przygotowanie formularza.

Decyzję o otrzymaniu, lub odrzuceniu wniosku o 800 plus otrzymamy drogą elektroniczną. Co istotne, niezależnie od tego jak złożymy wniosek, ZUS przekaże nam informacje przez profil PUE.

