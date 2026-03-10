Ukraina dominuje w imporcie oleju słonecznikowego do UE, odpowiadając za około 92% dostaw między lipcem 2025 a lutym 2026 roku.

Prognozy zbiorów słonecznika na 2026 rok zostały skorygowane do 13,35 mln ton,

Konflikty geopolityczne mogą wpłynąć na dostępność i ceny nawozów, co może obniżyć produkcję oleju słonecznikowego w sezonie 2026/2027 do 5,75 mln ton.

Ukraina planuje zwiększyć eksport oleju słonecznikowego w sezonie 2025/2026 do 4,3 mln ton, mimo wcześniejszych słabszych zbiorów.

Ukraina pozostaje najważniejszym dostawcą oleju słonecznikowego dla państw Unii Europejskiej. Dane Komisji Europejskiej pokazują, że między lipcem 2025 r. a lutym 2026 r. kraj ten odpowiadał za około 92 proc. importu tego produktu do Wspólnoty.

Tak wysoka pozycja wynika z faktu, że Ukraina należy do największych producentów słonecznika na świecie i od lat odgrywa kluczową rolę na globalnym rynku oleju słonecznikowego.

Prognozy zbiorów słonecznika na 2026 r.

Analitycy firmy APK-Inform skorygowali prognozy dotyczące zbiorów słonecznika w 2026 r. Według nowych szacunków produkcja może wynieść 13,35 mln ton, podczas gdy wcześniejsza prognoza zakładała 13,69 mln ton.

Dla porównania w 2025 r. zbiory były wyjątkowo niskie i wyniosły 10,8 mln ton. Eksperci wskazują jednak, że wielu rolników może zwiększyć powierzchnię upraw słonecznika. Sprzyja temu dobre nawodnienie gleby po zimie oraz fakt, że roślina ta może być atrakcyjna przy ograniczonej dostępności nawozów.

Nawozy mogą wpłynąć na produkcję oleju słonecznikowego

Na sytuację rynkową mogą oddziaływać także czynniki geopolityczne. Według analityków konflikt w rejonie Zatoki Perskiej może doprowadzić do wzrostu cen nawozów i utrudnić ich dostępność dla producentów rolnych.

Firma APK-Inform obniżyła również prognozę produkcji oleju słonecznikowego w sezonie 2026/2027 do 5,75 mln ton z wcześniejszych 5,89 mln ton. Eksport produktu może osiągnąć 5,36 mln ton.

W sezonie 2025/2026 Ukraina wyeksportuje około 4,3 mln ton oleju słonecznikowego, co jest efektem słabszych zbiorów nasion w poprzednim roku.

Według APK-Inform w 2026 r. produkcja rzepaku na Ukrainie może wynieść 3,83 mln ton, a soi około 5,79 mln ton. Miesiąc wcześniej prognozy wynosiły odpowiednio 3,88 mln ton rzepaku i 5,57 mln ton soi.

PTNW - Miłosz Bembinow