Autostrada A2 droższa od środy! Ponad 100 zł za przejazd

2026-03-10 13:53

Kierowcy podróżujący autostradą A2 muszą przygotować się na podwyżkę! Autostrada Wielkopolska SA ogłosiła, że od 11 marca, od godziny 6:00, wchodzą w życie nowe, wyższe stawki za przejazd. W niektórych przypadkach będą wyższe nawet o 100 zł.

Autostrada A2 rozbudowana o dodatkowe pasy, widoczny ruch samochodów osobowych i ciężarowych, krajobraz z polami i drzewami na horyzoncie.

i

Autostrada A2 rozbudowana o dodatkowe pasy, widoczny ruch samochodów osobowych i ciężarowych, krajobraz z polami i drzewami na horyzoncie.
  • Podwyżka opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin od 11 marca.
  • Znaczący wzrost cen dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych.
  • Uzasadnienie podwyżki: rosnące koszty utrzymania i inwestycje.
  • Brak zmian w opłatach na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl.

Podwyżka opłat na autostradzie A2

Autostrada Wielkopolska SA poinformowała o wzroście opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady A2, łączącym Nowy Tomyśl z Koninem. Zmiany wejdą w życie 11 marca od godziny 6:00. Ostatnia podwyżka cen na tym odcinku miała miejsce we wrześniu 2025 roku.

Od środy, za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem, kierowcy zapłacą:

  • Motocykle: 20 zł
  • Pojazdy osobowe o dwóch osiach: 40 zł
  • Pojazdy samochodowe o dwóch osiach z kołami bliźniaczymi oraz motocykle i pojazdy z przyczepami: 69 zł

Wcześniej opłaty te wynosiły odpowiednio: 19 zł, 37 zł i 63 zł.

Podwyżki dotkną również pojazdy ciężarowe. Za auto z przyczepą trzeba będzie zapłacić ponad 100 zł! Nowe stawki wynoszą:

  • Pojazdy kat. 3 (trzy osie, dwie osie z kołami bliźniaczymi z przyczepami): 105 zł
  • Pojazdy kat. 4 (więcej niż trzy osie, trzy osie z przyczepami): 160 zł
  • Pojazdy ponadnormatywne: 400 zł

Dobra wiadomość dla podróżujących odcinkiem A2 Świecko – Nowy Tomyśl: opłaty na tym fragmencie, regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie Podwyżki Opłat

Autostrada Wielkopolska SA podkreśla, że koncesjonowany odcinek A2 nie jest finansowany ze środków publicznych. Utrzymanie i rozwój tej części autostrady pokrywane są wyłącznie z przychodów koncesjonariusza.

Decyzja o podwyżce została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych. Spółka argumentuje, że podwyżka opłat jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego standardu i bezpieczeństwa podróży.

