Radykalny ruch w walce z cenami ropy. Będzie największe w historii uwolnienie rezerw?

MAE proponuje rekordowe uwolnienie rezerw ropy naftowej w odpowiedzi na konflikt na Bliskim Wschodzie.

Planowany wolumen ma przekroczyć 182 miliony baryłek, więcej niż w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę.

Decyzja ma zapaść na nadzwyczajnym spotkaniu, a ceny ropy już zareagowały spadkiem na doniesienia o planie.

Analitycy przewidują wysoką zmienność cen ropy w nadchodzących sesjach.

Kryzys na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy. MAE rozważa rekordowe uwolnienie rezerw ropy

Konflikt USA i Izraela z Iranem wywołał niepokój na światowych rynkach energetycznych, skutkując gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej. W odpowiedzi na tę sytuację, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) rozważa podjęcie zdecydowanych działań. Jak informuje „Wall Street Journal”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, agencja zaproponowała największe w historii uwolnienie rezerw ropy naftowej. Celem tego działania jest złagodzenie skutków konfliktu i obniżenie cen surowca.

Planowany przez MAE wolumen uwolnionych rezerw ma być bezprecedensowy. Według doniesień, miałby on przekroczyć 182 miliony baryłek. Dla porównania, tyle właśnie surowca kraje członkowskie MAE skierowały na rynek w dwóch transzach w 2022 roku, po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Decyzja o tak znaczącym uwolnieniu rezerw świadczy o powadze sytuacji i determinacji agencji do ustabilizowania rynku.

W związku z napiętą sytuacją, MAE zwołała nadzwyczajne spotkanie. Jak ujawnia „WSJ”, ostateczna decyzja w sprawie uwolnienia rezerw spodziewana jest w środę. Plan zostanie zatwierdzony, o ile żaden z krajów członkowskich nie zgłosi formalnego sprzeciwu. Oczekuje się, że decyzja MAE będzie miała istotny wpływ na globalny rynek ropy naftowej.

Reakcja rynków na doniesienia o planie MAE

Doniesienia o planowanym uwolnieniu rezerw ropy naftowej przez MAE wywołały natychmiastową reakcję na rynkach. Jak informuje agencja Reutera, ceny ropy naftowej mocno zniżkowały we wtorek. Spadki cen nastąpiły również po tym, gdy prezydent USA Donald Trump ocenił, że konflikt na Bliskim Wschodzie może wkrótce się zakończyć. Dzień wcześniej ceny tego surowca osiągnęły poziomy nienotowane od czerwca 2022 roku.

Mimo spadków cen wywołanych doniesieniami o planach MAE, analitycy przewidują, że rynek ropy naftowej pozostanie zmienny. Tony Sycamore, analityk rynku z IG w Sydney, ocenił, że "nadal spodziewamy się, że cena ropy naftowej pozostanie bardzo zmienna, napędzana nagłówkami prasowymi, utrzymując się w szerokim przedziale między 75 a 105 USD w nadchodzących sesjach". Oznacza to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie i decyzje MAE będą miały kluczowy wpływ na kształtowanie się cen ropy w najbliższym czasie.

Trump TŁUMI swoje afery atakiem na Iran! RIGAMONTI i ĆWIKLAK w Expressie Biedrzyckiej