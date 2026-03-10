Rząd przyjął projekt zakazu jednorazowych e-papierosów. Do tego ograniczenie snusów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów (zarówno z nikotyną, jak i bez) oraz ograniczającej smaki woreczków nikotynowych.

Celem jest ograniczenie używania e-papierosów, szczególnie wśród młodzieży w wieku 18–24 lat, gdzie popularność "jednorazówek" jest największa.

Planowane zmiany obejmują wzmocnienie nadzoru nad rynkiem e-papierosów poprzez badania składu płynów i emisji, zlecane przez Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Nowe produkty zawierające nikotynę mają być dopuszczane do obrotu tylko w reżimie farmaceutycznym, po potwierdzeniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Koniec Jednorazowych E-Papierosów?

Jednym z kluczowych elementów nowej regulacji jest zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Co istotne, zakaz ten dotyczy zarówno produktów zawierających nikotynę, jak i tych beznikotynowych. Decyzja ta argumentowana jest faktem, że zagrożenie stwarzane przez te wyroby jest porównywalne, a popularność wersji beznikotynowych zwiększa ryzyko sięgania po wyroby tytoniowe przez młodzież. Jak podkreślił rzecznik rządu, Adam Szłapka, jest to regulacja oczekiwana ze względu na szkody społeczne.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że to właśnie jednorazowe e-papierosy cieszą się największą popularnością wśród młodych osób, szczególnie w wieku 18–24 lat. Wielu użytkowników deklaruje pierwsze użycie jeszcze przed ukończeniem 18 lat. Atrakcyjna cena, łatwa dostępność i różnorodność smaków sprawiają, że są one chętnie wybierane przez młode osoby, co budzi poważne obawy o ich zdrowie i przyszłość.

Ograniczenia smaków woreczków nikotynowych, oraz większy nadzór nad rynkiem e-papierosów

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany dotyczące tzw. woreczków nikotynowych. W sprzedaży miałyby pozostać jedynie produkty o smaku tytoniowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę, że aromaty – np. miętowe, owocowe czy słodkie – szczególnie zwiększają atrakcyjność tych wyrobów dla młodzieży. Ograniczenie smaków ma na celu zmniejszenie ich popularności wśród najmłodszych konsumentów.

Nowelizacja zakłada także wzmocnienie nadzoru nad rynkiem e-papierosów. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych miałby uzyskać uprawnienie do zlecania badań składu płynów do e-papierosów i emisji z tych urządzeń. Badania byłyby prowadzone przez wyznaczone laboratoria niezależne od przemysłu nikotynowego. Ma to na celu zapewnienie większej kontroli nad jakością i bezpieczeństwem tych produktów.

Doprecyzowane zostaną też przepisy dotyczące nowych produktów zawierających nikotynę, takich jak gumy, tabletki, aerozole czy napoje z nikotyną przeznaczone do tzw. rekreacyjnego stosowania. Według projektodawców produkty tego typu powinny być dopuszczane do obrotu wyłącznie w reżimie farmaceutycznym, po potwierdzeniu ich bezpieczeństwa i skuteczności. Oznacza to, że zanim trafią one na rynek, będą musiały przejść rygorystyczne testy i spełnić określone normy.

