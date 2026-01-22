Analiza planów rządowych ujawnia, jak transformacja cyfrowa świadczeń społecznych ma wpłynąć na optymalizację procesów i budżetu państwa

800+ bez wniosku? Rząd szykuje rewolucję dla milionów rodzin

Rząd planuje położyć kres corocznemu obowiązkowi składania wniosków o 800+. Zgodnie z projektem nowej ustawy, od 1 czerwca 2027 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przedłuży wypłatę świadczenia na kolejny rok. ZUS samodzielnie zweryfikuje uprawnienia na podstawie danych, które już posiada, co ma uwolnić miliony rodzin od uciążliwej biurokracji. Rodzice będą jednak zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian w sytuacji rodzinnej, które mogłyby wpłynąć na prawo do świadczenia. Konieczność złożenia tradycyjnego wniosku pozostanie tylko w dwóch przypadkach: przy ubieganiu się o świadczenie na nowo narodzone dziecko oraz gdy rodzina wraca do Polski z zagranicy.

Dotychczasowy system, wprowadzony ustawą z 11 lutego 2016 roku, zmuszał rodziców do corocznego składania elektronicznych wniosków między 1 lutego a 30 czerwca. Spóźnienie oznaczało utratę pieniędzy za poprzednie miesiące bez możliwości ich odzyskania. Skalę problemu dobrze ilustrują dane ZUS z marca 2025 roku. Choć na nowy okres świadczeniowy złożono już wtedy około 3 miliony wniosków, to ponad 2 miliony rodziców wciąż zwlekało z dopełnieniem formalności. Nowy projekt, który rząd ma przyjąć w drugim kwartale 2026 roku, ma ostatecznie rozwiązać ten problem. Wymaga to jednak wcześniejszego przygotowania i modernizacji systemów informatycznych ZUS, aby były gotowe na automatyczną obsługę milionów świadczeń.

Kulisy reformy 800+. Oszczędności, nowi beneficjenci i gorąca debata w tle.

Automatyzacja 800+ to nie tylko ułatwienie dla rodziców, ale także element szerszej strategii rządu, której celem jest ograniczanie biurokracji. Zmiana jest odpowiedzią na postulaty zgłoszone w maju 2025 roku przez inicjatywę „SprawdzaMY”, dążącą do upraszczania procedur administracyjnych. Korzyści mają być podwójne: z jednej strony ulga dla obywateli, z drugiej realne oszczędności dla budżetu państwa wynikające z niższych kosztów obsługi programu. Biorąc pod uwagę, że w 2024 roku na 800+ wydano 66,1 mld zł dla blisko 8 milionów dzieci, nawet niewielkie usprawnienia mogą przynieść zauważalne efekty. Projekt ten jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez pakiety deregulacyjne, które weszły w życie w 2025 roku.

Nowelizacja ustawy to jednak nie tylko zmiany techniczne. Projekt rozszerza również grupę osób uprawnionych do świadczenia, co jest istotną modyfikacją merytoryczną. Zgodnie z rekomendacją Rzecznika Praw Dziecka, o 800+ będą mogły ubiegać się także osoby sprawujące bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. Mimo że rząd koncentruje się na usprawnieniu mechanizmu wypłat, w debacie publicznej wciąż żywa jest dyskusja o samych fundamentach programu. Z analiz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA wynika, że jego skuteczność w walce z ubóstwem jest ograniczona. Z kolei sondaż z września 2025 roku pokazał, że niemal połowa Polaków (47,2%) uważa, że świadczenie powinno być uzależnione od tego, czy rodzice pracują.

