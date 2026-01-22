Propozycja 800 zł dla seniorów za wychowane dzieci, które pracują w Polsce, zyskuje na popularności jako symbol zadośćuczynienia za wychowanie bez wsparcia państwa.

Postulat zakłada 800 zł miesięcznie za każde pracujące dziecko (np. 400 zł dla matki i ojca przy jednym dziecku), co ma być formą "dziękuję" od państwa.

Wprowadzenie dodatku napotyka na liczne przeszkody prawne (np. zasada niedziałania prawa wstecz, problemy z weryfikacją) i finansowe (szacowany koszt 12 mld zł rocznie).

Zarówno rząd, jak i sądy podkreślają, że system emerytalny opiera się na latach składkowych, a świadczenia typu 800+ służą dzieciom, a nie rodzicom, co czyni realizację postulatu mało prawdopodobną

Dlaczego seniorzy domagają się 800 plus?

Idea dodatku dla seniorów wyrasta z głębokiego poczucia niesprawiedliwości. Chodzi o świadczenie dla emerytów i rencistów za każde wychowane dziecko, które dziś pracuje i płaci podatki w Polsce. Głosy takie jak ten pani Anny z Łodzi, 72-letniej emerytowanej nauczycielki, której słowa przytoczył portal infor.pl, obrazują frustrację starszego pokolenia. Przy emeryturze 2900 zł i dwójce pracujących dzieci pyta wprost: – Czy my naprawdę wychowaliśmy dzieci za darmo dla tego państwa? – po czym dodaje ze łzami w oczach: – My wychowaliśmy Polskę za darmo. To właśnie takie historie napędzają dyskusję o symbolicznym "dziękuję" od państwa za wkład w budowanie przyszłych pokoleń podatników.

Jakie są zasady dodatku 800 plus dla emerytów?

Seniorzy nie domagają się wyrównania za minione lata. Propozycja jest znacznie prostsza i dotyczy przyszłych wypłat. Jaka czytamy w Business Insider, postulat zakłada wypłatę 800 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko, które jest aktywne zawodowo w kraju, przy czym w przypadku jednego dziecka kwota byłaby dzielona po 400 zł dla matki i ojca. Temat ten trafił nawet do Sejmu. W październiku 2025 r. posłanka PiS Urszula Rusecka, nawiązując do programu "Mama 4 plus", zapytała, dlaczego nie ma choćby symbolicznego wsparcia dla rodziców dwójki czy trójki dzieci. Przewodnicząca komisji z ramienia Koalicji Obywatelskiej przyznała wówczas: – Rozumiemy poczucie krzywdy seniorów.

Ile kosztuje 800 plus dla emerytów i dlaczego rząd jest na nie?

Mimo politycznego zrozumienia dla problemu, twarde dane i przepisy stawiają pomysł pod znakiem zapytania. Ekonomiści szacują, że realizacja postulatu dodatku dla seniorów kosztowałaby budżet państwa około 12 miliardów złotych rocznie. Portal informuje, że to ogromna kwota, która rodzi pytania o sprawiedliwość międzypokoleniową – czy obecni pracownicy powinni finansować jednocześnie 800+ na własne dzieci i dodatkowe świadczenie dla swoich rodziców?

Według Business Insider, nadzieje seniorów ostudziło też Biuro Ekspertyz Sejmowych, wskazując na problemy prawne, takie jak zasada niedziałania prawa wstecz i trudności w weryfikacji, kto faktycznie wychował dziecko. Stanowisko rządu jest jednoznaczne, co potwierdził przedstawiciel Ministerstwa Rodziny:

– "System emerytalny opiera się na latach składkowych, nie na wychowaniu dzieci". Podobne stanowisko zajmują sądy, orzekając, że świadczenia takie jak 800+ służą dziecku, a nie rodzicowi. Na ten moment wszystko wskazuje, że 800 plus dla emerytów pozostanie w sferze postulatów.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz