Orlen ogłasza promocje na paliwo w odpowiedzi na wzrost cen! Nawet 35 groszy/litr taniej

Orlen wprowadza promocję obniżającą ceny paliw do 35 gr/litr dla użytkowników aplikacji ORLEN Vitay.

Promocja trwa przez osiem weekendów od 12 marca do 3 maja 2024 roku.

Warunkiem skorzystania z pełnej obniżki jest aktywacja kuponu w aplikacji i zakup produktów pozapaliwowych za min. 5 zł.

Orlen zapewnia, że dostawy ropy do rafinerii są realizowane zgodnie z planem i nie są zagrożone.

Orlen odpowiada na wzrost cen paliw promocją dla kierowców

W odpowiedzi na silne wzrosty cen paliw, Orlen ogłosił wprowadzenie specjalnej promocji dla kierowców. Od 12 marca do 3 maja, przez osiem kolejnych weekendów, użytkownicy aplikacji ORLEN Vitay będą mogli zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 groszy na litrze.

Aby skorzystać z promocji i zatankować taniej, należy spełnić określone warunki. Kluczowe jest posiadanie aplikacji ORLEN Vitay, w której trzeba aktywować specjalny kupon rabatowy. Dodatkowo, aby uzyskać maksymalną obniżkę, konieczne jest dokonanie na stacji zakupu z oferty pozapaliwowej za kwotę minimum 5 zł. W przypadku braku takiego zakupu, cena paliwa zostanie obniżona o 20 groszy na litrze.

Ireneusz Fąfara: Działamy, by łagodzić wzrost cen

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, podkreślił, że celem promocji jest złagodzenie wpływu rosnących cen paliw na budżety kierowców.

- Działamy, by łagodzić skokowy wzrost cen. Dlatego niemal do zera zredukowaliśmy naszą marżę detaliczną. I dlatego uruchamiamy specjalną promocję, by każdy kierowca w Polsce mógł zaoszczędzić - mówił Fąfara.

Harmonogram promocji – kiedy tankować najtaniej?

Promocja Orlenu będzie obowiązywać w następujących terminach:

12-15 marca

20-22 marca

27-29 marca

3-6 kwietnia

10-12 kwietnia

17-19 kwietnia

24-26 kwietnia

30 kwietnia - 3 maja

W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny wzrost cen ropy na światowych rynkach. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. nasilenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, a konkretnie ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. O ile przed eskalacją konfliktu cena baryłki ropy Brent oscylowała poniżej 70 dolarów, to w pewnym momencie osiągnęła poziom niemal 104 dolarów, a chwilowo nawet 117 dolarów. To przełożyło się na znaczące wzrosty cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce.

